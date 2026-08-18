Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli?

Bitcoin'in en güçlü kurumsal savunucularından Michael Saylor'dan yatırımcılara dikkat çeken bir uyarı geldi. Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Saylor, kısa vadeli fiyat hareketlerini takip edenlere verebileceği fazla bir tavsiye olmadığını belirterek, Bitcoin'e yatırım yapacak kişilerin en az dört yıllık bir perspektife sahip olması gerektiğini söyledi.