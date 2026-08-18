Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli?
Strategy Başkanı Michael Saylor, Bitcoin’de kısa vadeli hareketlere odaklanan yatırımcılara dikkat çeken bir mesaj verdi. Piyasada zorlu dönemlerin yaşanabileceğini belirten Saylor, yatırım için uzun vadeli bir perspektife işaret ederken beklenmesi gereken süreyi de açıkladı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bitcoin'in en güçlü kurumsal savunucularından Michael Saylor'dan yatırımcılara dikkat çeken bir uyarı geldi. Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Saylor, kısa vadeli fiyat hareketlerini takip edenlere verebileceği fazla bir tavsiye olmadığını belirterek, Bitcoin'e yatırım yapacak kişilerin en az dört yıllık bir perspektife sahip olması gerektiğini söyledi.
"Dört yıldan uzun süre tutmayacaksanız yatırım yapmayın"
Strategy hissedarlarıyla gerçekleştirilen soru-cevap oturumunda Bitcoin piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saylor, devam eden ayı piyasasının şartları zorlaştırdığını ifade etti.
Şirketin uzun vadeli Bitcoin stratejisinden vazgeçmediğinin altını çizen Saylor, kısa vadeli yatırımcılara ise net bir mesaj verdi.
"Kısa vadeli fiyat tahmini yapıyorsanız, siz bir tradersınız. Size bu konuda gerçekten çok fazla faydalı tavsiye veremem” diyen Saylor, “Benim tavsiyem şu: Bitcoin'i dört yıldan uzun süre tutmayacaksanız yatırım yapmayın. İdeal olan 10 yıl tutmak" ifadelerini kullandı.
Zorlu dönem uyarısı
Saylor, Bitcoin yatırımcılarının önümüzdeki dönemde yaşanabilecek sert dalgalanmalara karşı hazırlıklı olması gerektiğini de söyledi.
Bitcoin destekçisi isim, piyasada olumlu şartların yeniden oluşması için birkaç ayın hatta bir veya iki yılın geride bırakılması gerekebileceğine işaret etti.
Neden 4 yıl?
Saylor'ın dört yıllık yatırım süresini öne çıkarmasının arkasında Bitcoin'in uzun vadeli fiyat göstergeleri bulunuyor.
Saylor, yatırımcıların Bitcoin'in uzun vadeli değerini değerlendirirken 200 haftalık hareketli ortalamayı da dikkate almalarını daha önce birçok kez tavsiye etmişti. Bu gösterge, özellikle büyük ayı piyasalarında Bitcoin'in uzun vadeli destek seviyelerinden biri olarak takip ediliyor.
NewHedge verilerine göre Bitcoin'in 200 haftalık hareketli ortalaması 64 bin 14 dolar seviyesinde bulunurken, kripto para da bu seviyeye oldukça yakın işlem görüyor.
Strategy'nin Bitcoin alımlarına ara sürüyor
Saylor'ın uzun vadeli yatırım çağrısı, Strategy'nin Bitcoin alımlarına yedi haftadır ara verdiği bir döneme denk geldi.
Şirket, hisse satışlarından 333,7 milyon dolar kaynak sağlamasına rağmen söz konusu dönemde yeni Bitcoin alımı gerçekleştirmedi.
Toplanan paranın 132,2 milyon doları STRC imtiyazlı hisselerinin geri alımında, 52,4 milyon doları STRC temettülerinin finansmanında kullanıldı. Yaklaşık 150 milyon dolar ise şirketin dolar rezervlerine eklendi.
Bitcoin için 20 yıllık tahmin
Saylor, bu ayın başında yaptığı başka bir açıklamada ise Bitcoin için oldukça uzun vadeli bir tahmin paylaşmıştı.
Bitcoin'in önümüzdeki 20 yıl boyunca yıllık ortalama yüzde 30 değer kazanabileceğini öngören Saylor, kripto paranın uzun vadede S&P 500'ün yaklaşık 1,5 ila 2 katı performans gösterebileceğini savunmuştu.
Açıklamaların ardından Bitcoin yüzde 1'in üzerinde yükselişle 64 bin dolar civarında işlem görürken, Strategy hisseleri pazartesi gününü yüzde 4,99 değer kazancıyla 97,68 dolardan tamamladı.