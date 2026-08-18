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Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli?

Strategy Başkanı Michael Saylor, Bitcoin’de kısa vadeli hareketlere odaklanan yatırımcılara dikkat çeken bir mesaj verdi. Piyasada zorlu dönemlerin yaşanabileceğini belirten Saylor, yatırım için uzun vadeli bir perspektife işaret ederken beklenmesi gereken süreyi de açıkladı.

Mutluhan Yıldız
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Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli? - Resim: 1

Bitcoin'in en güçlü kurumsal savunucularından Michael Saylor'dan yatırımcılara dikkat çeken bir uyarı geldi. Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Saylor, kısa vadeli fiyat hareketlerini takip edenlere verebileceği fazla bir tavsiye olmadığını belirterek, Bitcoin'e yatırım yapacak kişilerin en az dört yıllık bir perspektife sahip olması gerektiğini söyledi.

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Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli? - Resim: 2

"Dört yıldan uzun süre tutmayacaksanız yatırım yapmayın"

Strategy hissedarlarıyla gerçekleştirilen soru-cevap oturumunda Bitcoin piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saylor, devam eden ayı piyasasının şartları zorlaştırdığını ifade etti.

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Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli? - Resim: 3

Şirketin uzun vadeli Bitcoin stratejisinden vazgeçmediğinin altını çizen Saylor, kısa vadeli yatırımcılara ise net bir mesaj verdi.

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Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli? - Resim: 4

"Kısa vadeli fiyat tahmini yapıyorsanız, siz bir tradersınız. Size bu konuda gerçekten çok fazla faydalı tavsiye veremem” diyen Saylor, “Benim tavsiyem şu: Bitcoin'i dört yıldan uzun süre tutmayacaksanız yatırım yapmayın. İdeal olan 10 yıl tutmak" ifadelerini kullandı.

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Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli? - Resim: 5

Zorlu dönem uyarısı

Saylor, Bitcoin yatırımcılarının önümüzdeki dönemde yaşanabilecek sert dalgalanmalara karşı hazırlıklı olması gerektiğini de söyledi.

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Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli? - Resim: 6

Bitcoin destekçisi isim, piyasada olumlu şartların yeniden oluşması için birkaç ayın hatta bir veya iki yılın geride bırakılması gerekebileceğine işaret etti.

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Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli? - Resim: 7

Neden 4 yıl?

Saylor'ın dört yıllık yatırım süresini öne çıkarmasının arkasında Bitcoin'in uzun vadeli fiyat göstergeleri bulunuyor.

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Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli? - Resim: 8

Saylor, yatırımcıların Bitcoin'in uzun vadeli değerini değerlendirirken 200 haftalık hareketli ortalamayı da dikkate almalarını daha önce birçok kez tavsiye etmişti. Bu gösterge, özellikle büyük ayı piyasalarında Bitcoin'in uzun vadeli destek seviyelerinden biri olarak takip ediliyor.

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Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli? - Resim: 9

NewHedge verilerine göre Bitcoin'in 200 haftalık hareketli ortalaması 64 bin 14 dolar seviyesinde bulunurken, kripto para da bu seviyeye oldukça yakın işlem görüyor.

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Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli? - Resim: 10

Strategy'nin Bitcoin alımlarına ara sürüyor

Saylor'ın uzun vadeli yatırım çağrısı, Strategy'nin Bitcoin alımlarına yedi haftadır ara verdiği bir döneme denk geldi.

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Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli? - Resim: 11

Şirket, hisse satışlarından 333,7 milyon dolar kaynak sağlamasına rağmen söz konusu dönemde yeni Bitcoin alımı gerçekleştirmedi.

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Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli? - Resim: 12

Toplanan paranın 132,2 milyon doları STRC imtiyazlı hisselerinin geri alımında, 52,4 milyon doları STRC temettülerinin finansmanında kullanıldı. Yaklaşık 150 milyon dolar ise şirketin dolar rezervlerine eklendi.

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Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli? - Resim: 13

Bitcoin için 20 yıllık tahmin

Saylor, bu ayın başında yaptığı başka bir açıklamada ise Bitcoin için oldukça uzun vadeli bir tahmin paylaşmıştı.

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Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli? - Resim: 14

Bitcoin'in önümüzdeki 20 yıl boyunca yıllık ortalama yüzde 30 değer kazanabileceğini öngören Saylor, kripto paranın uzun vadede S&P 500'ün yaklaşık 1,5 ila 2 katı performans gösterebileceğini savunmuştu.

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Michael Saylor Bitcoin yatırımcısına süreyi verdi: Ne kadar beklenmeli? - Resim: 15

Açıklamaların ardından Bitcoin yüzde 1'in üzerinde yükselişle 64 bin dolar civarında işlem görürken, Strategy hisseleri pazartesi gününü yüzde 4,99 değer kazancıyla 97,68 dolardan tamamladı.

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