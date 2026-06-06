Michelin yıldızlı ünlü şefin restoranı kapanıyor

Victor Garvey yaptığı açıklamada, Soho'da geçirdiği yıllardan memnun olduğunu ancak geleceğin daha özel ve kişiselleştirilmiş deneyimlerde olduğuna inandığını söyledi. Ünlü şef, yeni dönemin Sola için daha güçlü bir başlangıç olacağını vurguladı.