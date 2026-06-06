Michelin yıldızlı ünlü şefin restoranı kapanıyor
Michelin yıldızlı şef Victor Garvey, Londra'nın ünlü Soho bölgesindeki amiral gemisi restoranı Sola'yı kapatma kararı aldı. 7 yıldır hizmet veren restoran, daha küçük ve özel bir konseptle yeniden açılacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İngiltere'nin gastronomi dünyasında dikkat çeken gelişmelerden biri yaşandı. Michelin yıldızlı şef Victor Garvey, Londra'daki ünlü restoranı Sola'nın mevcut adresindeki faaliyetlerine son vereceğini açıkladı.
Kaliforniya esintileri taşıyan fine dining restoranı Sola, 2019 yılından bu yana Londra'nın Soho semtinde hizmet veriyordu. Michelin yıldızına sahip restoran, 6 Haziran itibarıyla mevcut lokasyonunda son kez misafir ağırlayacak.
Şef Victor Garvey, kararın ekonomik zorluklardan değil, daha kişisel ve özel bir yemek deneyimi sunma isteğinden kaynaklandığını belirtti. Garvey, misafirlerle daha yakın iletişim kurabileceği butik bir konsepte yönelmek istediğini ifade etti.
Sola tamamen ortadan kalkmıyor. Restoran, Londra'nın prestijli bölgelerinden Notting Hill'de yeni bir adreste yeniden açılacak. Yeni mekanın 17 Haziran'da kapılarını açması planlanıyor.
Yeni Sola konseptinde yalnızca 12 kişilik bir şef masası bulunacak. Böylece misafirler yemeklerin hazırlanış sürecini daha yakından takip edebilecek ve daha kişisel bir gastronomi deneyimi yaşayabilecek.
Garvey'nin bu kararı almasında, kısa süre önce açılan kardeş restoranı Mater1a'nın başarısının etkili olduğu belirtiliyor. Sadece 16 kişilik kapasiteye sahip olan restoranın sunduğu samimi atmosfer, ünlü şefi yeni bir konsept geliştirmeye yönlendirdi.
Yeni restoranda daha kapsamlı bir şarap koleksiyonu sunulacak. Özellikle Amerikan şaraplarına ağırlık verilmesi planlanırken, gastronomi deneyiminin farklı bir seviyeye taşınması hedefleniyor.
Victor Garvey, Sola restoranıyla 2021 yılında ilk Michelin yıldızını kazanmıştı. Londra'nın seçkin restoranları arasında gösterilen mekan, yıllar içinde uluslararası gastronomi çevrelerinden de övgü aldı.
Son yıllarda İngiltere'de artan maliyetler, enerji fiyatları ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle çok sayıda restoran faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı. Ancak Sola'nın kapanışı, bir küçülme ve yeniden konumlanma hamlesi olarak öne çıkıyor.
Victor Garvey yaptığı açıklamada, Soho'da geçirdiği yıllardan memnun olduğunu ancak geleceğin daha özel ve kişiselleştirilmiş deneyimlerde olduğuna inandığını söyledi. Ünlü şef, yeni dönemin Sola için daha güçlü bir başlangıç olacağını vurguladı.