Milli forma rekor fiyata rağmen yok satıyor, esnaf talebe yetişemiyor!
2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın formaları futbol severler tarafından büyük ilgi görüyor. Esnaf ürün yetiştiremezken, imalatçılar da Türkiye formasına yöneldi. Öte yandan Milli Takımın forması Dünya Kupası'ndaki en pahalı ikinci forma oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının başlamasına sayılı günler kala, A Milli Takım 24 yıl sonra Türkiye'ye dünya kupası heyacanı yaşatacak.
Büyük merakla beklenen maçların öncesinde yurt genelinde ay-yıldızlı forma satışları arttı.
Satışlardaki patlamanın ardından esnaf forma temininde sıkıntı yaşadıklarını belirtirken, milli forma bulmakta güçlük çektiklerini ancak imalatçıların da Türkiye forması üretimine yöneldiklerini söyledi
Satışların çok iyi gittiğini belirten esnaf, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu gibi isimli formaların daha fazla satıldığını belirtti.
En pahalı 2. forma
Öte yandan Türkiye Milli Takımı'nın maç forması 8 bin 799 TL'lik fiyatı ile İsviçre'den sonra en pahalı forma oldu. TFF e-Shop'ta maç forması dışında 4 bin 99 ve 6 bin 99 TL'ye taraftar ve stadyum forması alternatifleri de bulunuyor. Bu formalar diğer ülkelerde de daha uygun fiyatlara alıcı buluyor.
Alışveriş sitelerinde ise replika ürünler 500 TL ile 1.900 TL arasında değişiyor.