Milli forma rekor fiyata rağmen yok satıyor, esnaf talebe yetişemiyor!

En pahalı 2. forma

Öte yandan Türkiye Milli Takımı'nın maç forması 8 bin 799 TL'lik fiyatı ile İsviçre'den sonra en pahalı forma oldu. TFF e-Shop'ta maç forması dışında 4 bin 99 ve 6 bin 99 TL'ye taraftar ve stadyum forması alternatifleri de bulunuyor. Bu formalar diğer ülkelerde de daha uygun fiyatlara alıcı buluyor.