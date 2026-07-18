Milyarder isimden 10 yıllık yatırım tavsiyesi: Tek bir seçeneğim olsaydı...
Milyarder yatırımcı Bill Ackman, önümüzdeki 10 yıla ilişkin yatırım tercihini açıkladı. Tek bir varlığa yatırım yapmak zorunda kalsa bile hisse seçiminde beklenen yolu izlemeyeceğini söyleyen Ackman, uzak durduğu yatırım aracını da paylaştı.
Pershing Square'in kurucusu ve milyarder yatırımcı Bill Ackman, uzun vadeli yatırım stratejisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"Tek bir yatırıma koyacak olsam..."
Forbes'a verdiği röportajda, "Bugün tüm sermayemi önümüzdeki 10 yıl boyunca tek bir yatırıma koyacak olsam, bir hisse senedi endeks fonu seçerdim" diyen Ackman, bireysel hisse yerine çeşitlendirilmiş endeks fonlarını önerdi.
Ackman'ın bu yaklaşımı, yıllardır düşük maliyetli endeks fonlarını savunan Warren Buffett'ın yatırım anlayışıyla da paralellik gösteriyor.
"Tek bir hisseye yatırım yapmak doğru değil"
Başarılı yatırımcının portföyünde sınırlı sayıda hisse bulunmasına rağmen Ackman, tüm sermayenin tek bir şirkete yatırılmasının doğru bir strateji olmadığını düşünüyor.
Ackman'a göre başarılı yatırımın sırrı tek bir kazanan hisseyi bulmak değil, uzun vadede güçlü performans gösterecek dengeli bir portföy oluşturmak.
Neden endeks fonlarını öneriyor?
Ackman, geniş kapsamlı hisse senedi endeks fonlarının iki önemli avantaj sunduğunu belirtiyor.
Bunlardan ilki yüksek likidite. Yatırımcılar ihtiyaç duyduklarında yatırımlarını kolaylıkla nakde çevirebiliyor.
İkinci avantaj ise uzun vadeli getiri potansiyeli. Tarihsel verilerin hisse senetlerinin uzun vadede tahvillere kıyasla çok daha yüksek getiri sağladığını gösterdiğini ifade eden Ackman, bu eğilimin gelecekte de devam etmesini beklediğini söyledi.
Tahvillere sıcak bakmıyor
Ackman'ın uzak durduğu yatırım araçlarının başında ise tahviller geliyor.
Ünlü yatırımcı, yapay zeka yatırımları nedeniyle küresel ölçekte sermaye talebinin hızla arttığını, bunun da faizlerin yüksek seyretmesine neden olabileceğini düşünüyor. Yüksek faiz ortamının ise mevcut tahviller üzerinde fiyat baskısı oluşturabileceğini ifade ediyor.
Enflasyonun hedef seviyelere inmesinin zaman alabileceğini de vurgulayan Ackman, bu nedenle tahvillerin önümüzdeki yıllarda hisse senetlerine kıyasla daha zayıf performans gösterebileceğini savunuyor.
Uzun vadeli yatırımcıya net mesaj
Bill Ackman'a göre uzun vadeli yatırım yapmak isteyen ortalama bir yatırımcı için en basit ve en mantıklı strateji, geniş kapsamlı bir hisse senedi endeks fonuna yatırım yaparak uzun yıllar boyunca bu pozisyonu korumak. Ünlü yatırımcı, tek bir hisse seçmek yerine çeşitlendirilmiş bir portföy sunan endeks fonlarının uzun vadede daha sağlıklı bir yatırım yaklaşımı sunduğunu düşünüyor.