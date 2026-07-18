Milyarder isimden 10 yıllık yatırım tavsiyesi: Tek bir seçeneğim olsaydı...

Uzun vadeli yatırımcıya net mesaj

Bill Ackman'a göre uzun vadeli yatırım yapmak isteyen ortalama bir yatırımcı için en basit ve en mantıklı strateji, geniş kapsamlı bir hisse senedi endeks fonuna yatırım yaparak uzun yıllar boyunca bu pozisyonu korumak. Ünlü yatırımcı, tek bir hisse seçmek yerine çeşitlendirilmiş bir portföy sunan endeks fonlarının uzun vadede daha sağlıklı bir yatırım yaklaşımı sunduğunu düşünüyor.