Milyarder yatırımcıdan altın ve gümüş tahmini: Yeni rekor gelecek mi?
Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle yükselişe geçen altın ve gümüş için dikkat çeken bir tahmin geldi. “Altın ve gümüş kralı” olarak bilinen milyarder yatırımcı Eric Sprott, değerli metallerde asıl yükselişin henüz başlamadığını savunarak altın ve gümü için yeni tahmini açıkladı.
Orta Doğu’daki savaş piyasaların yönü üzerinde etkisini sürdürürken, yatırımcıların gözü yeniden güvenli limanlara çevrildi. Bölgeden gelen gelişmelerin ardından altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler yaşandı. Bu hafta gram altın yaklaşık 300 lira yükselirken, gram gümüşteki artış ise 15 lirayı buldu.
Eric Sprott’tan dikkat çeken tahmin
Değerli metallerdeki hareketlilik devam ederken, “altın ve gümüş kralı” olarak tanınan milyarder yatırımcı Eric Sprott dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Servetinin büyük bölümünü altın ve gümüş yatırımlarında tuttuğu bilinen Sprott, mevcut yükseliş trendinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu savundu.
Sprott, küresel ekonomideki belirsizliklerin, merkez bankalarının uyguladığı politikaların ve artan jeopolitik risklerin değerli metallere olan ilgiyi artırdığını ifade etti. Özellikle enflasyon endişeleri ve faiz indirimi beklentilerinin, yatırımcıların yeniden altın ve gümüşe yönelmesine neden olduğu belirtiliyor.
"Asıl fiyat ivmesi ilerleyen dönemde görülecek"
Deneyimli yatırımcıya göre piyasada son dönemde görülen yükseliş hareketleri, daha büyük bir trendin ilk sinyalleri olabilir. Sprott, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından çok uzun vadeli görünümün dikkate alınması gerektiğini dile getiriyor.
81 yaşındaki yatırımcı, "Altın ve gümüş hisseleri büyük ölçüde düşük performans gösterdi. Açıkçası fiyatların çok daha yükseğe gideceğini düşünüyorum. Gümüş kolaylıkla 200, hatta 300 dolara çıkabilir. Altın ise 10 bin dolara ulaşabilir" dedi.
Altın ve gümüş için uzun vadeli beklenti
Sprott’a göre altın ve gümüş, uzun vadede yatırımcılar için hem enflasyona karşı koruma sağlıyor hem de finansal belirsizlik dönemlerinde güvenli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Yıllardır yatırım stratejisini bu doğrultuda şekillendiren milyarder isim, piyasalardaki sert hareketlerin zaman zaman önemli fırsatlar oluşturabileceğini düşünüyor.
Değerli metallerde güçlü bir yükseliş potansiyeli bulunduğunu savunan Sprott, sabırlı yatırımcıların uzun vadede önemli kazanç elde edebileceği görüşünü paylaşıyor.