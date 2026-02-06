Google Haberler

Milyarderler kulübündeki gençler: İşte 40 yaş altındaki o 12 isim

Milyarderler raporuna göre, 40 yaşın altında servetini milyar dolar seviyesine taşıyan 12 iş insanı, teknoloji ve dijital girişimlerin küresel ekonomideki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Genç yaşta milyarder olan isimler, servetlerini yenilikçi iş modelleri ve hızlı büyüyen sektörler üzerinden inşa etti. İşte milyarder gençlerin listesi...

Verilerine göre, dünya servet sıralamasında yer alan milyarderler arasında 40 yaşın altında dikkat çeken genç isimler de bulunuyor. Global ekonomide teknoloji, finans ve girişimcilik alanlarındaki hızlı yükseliş, genç girişimcilerin milyarderler kulübüne kolaylıkla girmesini sağladı.

Genç milyarderler listesinde öne çıkan isimler, farklı sektörlerden geliyor; bazıları teknoloji girişimleriyle kendi servetlerini kurarken, bazılarının serveti aile mirası ya da erken yatırımlardan geliyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, 40 yaşın altında milyarder olan iş insanları şu şekilde:

12. Dmitry Bukhman - 7,6 Milyar Dolar

Dmitry Bukhman, kardeşi Igor ile birlikte mobil oyun sektörünün önde gelen şirketlerinden Playrix’i hayata geçirdi. Küresel çapta milyonlarca oyuncuya ulaşan yapımların arkasındaki isim olan Bukhman, 7,6 milyar dolarlık servetiyle listenin 12. sırasında yer aldı.

11. Cai Haoyu - 8,5 Milyar Dolar

Cai Haoyu, dünya çapında büyük ilgi gören Genshin Impact oyununun geliştiricisi miHoYo’nun kurucu ortakları arasında bulunuyor. Oyun sektöründeki bu büyük başarı, servetini 8,5 milyar dolara taşıdı.

10. Justin Sun - 9,0 Milyar Dolar

Kripto para ekosisteminin en bilinen figürlerinden biri olan Justin Sun, TRON blokzincir ağını kurdu. BitTorrent’i de bünyesine katarak alanını genişleten Sun’ın serveti 9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

9. John Collison - 9,4 Milyar Dolar

John Collison, kardeşi Patrick ile birlikte Stripe’ı kurdu. Kendi emeğiyle milyarder olan en genç isimlerden biri olarak gösterilen Collison, 9,4 milyar dolarlık varlığa sahip.

8. Patrick Collison - 9,4 Milyar Dolar

Patrick Collison, küresel ödeme altyapısı sunan Stripe’ın kurucu ortağı ve CEO’su konumunda. Şirket, dünya genelinde milyonlarca işletmeye hizmet verirken Collison’ın serveti 9,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

7. Geoffrey Kwok - 10,5 Milyar Dolar

Geoffrey Kwok, Hong Kong merkezli gayrimenkul devi Sun Hung Kai Properties’in önemli hissedarları arasında yer alıyor. Ailesi bölgenin en güçlü emlak geliştiricileri arasında gösteriliyor.

6. Hugh Grosvenor - 12,6 Milyar Dolar

Hugh Grosvenor, Westminster Dükü unvanını taşıyor ve Londra’nın en değerli bölgelerindeki geniş mülk portföyünü yönetiyor. Genç yaşta dev bir mirasın başına geçen Grosvenor’un serveti 12,6 milyar dolar olarak belirtiliyor.

5. Chen Tianshi - 18,4 Milyar Dolar

Chen Tianshi, yapay zeka çipleri geliştiren Cambricon Technologies’in kurucu ortağı ve CEO’su. Çin’in yarı iletken alanındaki yükselişinde önemli rol oynayan Tianshi’nin serveti 18,4 milyar dolara ulaştı.

4. Wang Ning - 20,0 Milyar Dolar

Wang Ning, Pop Mart markasıyla “kör kutu” oyuncak trendini küresel bir ticari başarıya dönüştürdü. Şirketin yakaladığı popülerlik, Ning’i 20 milyar dolarlık servete taşıdı.

3. Michal Strnad - 34,4 Milyar Dolar

Michal Strnad, Çek merkezli savunma sanayi şirketi Czechoslovak Group’un (CSG) sahibi. Babasından devraldığı şirketi küresel ölçekte büyüten Strnad’ın serveti 34,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

2. Mark Mateschitz - 37,5 Milyar Dolar

Mark Mateschitz, Red Bull’un kurucu ortağı Dietrich Mateschitz’in vefatının ardından şirketin yüzde 49 hissesinin sahibi oldu. Bu miras, onu Avrupa’nın en zengin gençleri arasına taşıdı.

1. Lukas Walton - 51,8 Milyar Dolar

Lukas Walton, Walmart ailesinin mirasçılarından biri olarak servetinin büyük bölümünü babası John Walton’dan devraldı. Günümüzde Builders Vision çatısı altında hayırseverlik ve sürdürülebilir yatırımlara odaklanıyor. Serveti 51,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

