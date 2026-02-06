Milyarderler kulübündeki gençler: İşte 40 yaş altındaki o 12 isim
Milyarderler raporuna göre, 40 yaşın altında servetini milyar dolar seviyesine taşıyan 12 iş insanı, teknoloji ve dijital girişimlerin küresel ekonomideki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Genç yaşta milyarder olan isimler, servetlerini yenilikçi iş modelleri ve hızlı büyüyen sektörler üzerinden inşa etti. İşte milyarder gençlerin listesi...
Verilerine göre, dünya servet sıralamasında yer alan milyarderler arasında 40 yaşın altında dikkat çeken genç isimler de bulunuyor. Global ekonomide teknoloji, finans ve girişimcilik alanlarındaki hızlı yükseliş, genç girişimcilerin milyarderler kulübüne kolaylıkla girmesini sağladı.
Genç milyarderler listesinde öne çıkan isimler, farklı sektörlerden geliyor; bazıları teknoloji girişimleriyle kendi servetlerini kurarken, bazılarının serveti aile mirası ya da erken yatırımlardan geliyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, 40 yaşın altında milyarder olan iş insanları şu şekilde:
12. Dmitry Bukhman - 7,6 Milyar Dolar
Dmitry Bukhman, kardeşi Igor ile birlikte mobil oyun sektörünün önde gelen şirketlerinden Playrix’i hayata geçirdi. Küresel çapta milyonlarca oyuncuya ulaşan yapımların arkasındaki isim olan Bukhman, 7,6 milyar dolarlık servetiyle listenin 12. sırasında yer aldı.
11. Cai Haoyu - 8,5 Milyar Dolar
Cai Haoyu, dünya çapında büyük ilgi gören Genshin Impact oyununun geliştiricisi miHoYo’nun kurucu ortakları arasında bulunuyor. Oyun sektöründeki bu büyük başarı, servetini 8,5 milyar dolara taşıdı.
10. Justin Sun - 9,0 Milyar Dolar
Kripto para ekosisteminin en bilinen figürlerinden biri olan Justin Sun, TRON blokzincir ağını kurdu. BitTorrent’i de bünyesine katarak alanını genişleten Sun’ın serveti 9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
9. John Collison - 9,4 Milyar Dolar
John Collison, kardeşi Patrick ile birlikte Stripe’ı kurdu. Kendi emeğiyle milyarder olan en genç isimlerden biri olarak gösterilen Collison, 9,4 milyar dolarlık varlığa sahip.
8. Patrick Collison - 9,4 Milyar Dolar
Patrick Collison, küresel ödeme altyapısı sunan Stripe’ın kurucu ortağı ve CEO’su konumunda. Şirket, dünya genelinde milyonlarca işletmeye hizmet verirken Collison’ın serveti 9,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
7. Geoffrey Kwok - 10,5 Milyar Dolar
Geoffrey Kwok, Hong Kong merkezli gayrimenkul devi Sun Hung Kai Properties’in önemli hissedarları arasında yer alıyor. Ailesi bölgenin en güçlü emlak geliştiricileri arasında gösteriliyor.
6. Hugh Grosvenor - 12,6 Milyar Dolar
Hugh Grosvenor, Westminster Dükü unvanını taşıyor ve Londra’nın en değerli bölgelerindeki geniş mülk portföyünü yönetiyor. Genç yaşta dev bir mirasın başına geçen Grosvenor’un serveti 12,6 milyar dolar olarak belirtiliyor.
5. Chen Tianshi - 18,4 Milyar Dolar
Chen Tianshi, yapay zeka çipleri geliştiren Cambricon Technologies’in kurucu ortağı ve CEO’su. Çin’in yarı iletken alanındaki yükselişinde önemli rol oynayan Tianshi’nin serveti 18,4 milyar dolara ulaştı.
4. Wang Ning - 20,0 Milyar Dolar
Wang Ning, Pop Mart markasıyla “kör kutu” oyuncak trendini küresel bir ticari başarıya dönüştürdü. Şirketin yakaladığı popülerlik, Ning’i 20 milyar dolarlık servete taşıdı.
3. Michal Strnad - 34,4 Milyar Dolar
Michal Strnad, Çek merkezli savunma sanayi şirketi Czechoslovak Group’un (CSG) sahibi. Babasından devraldığı şirketi küresel ölçekte büyüten Strnad’ın serveti 34,4 milyar dolar olarak hesaplandı.
2. Mark Mateschitz - 37,5 Milyar Dolar
Mark Mateschitz, Red Bull’un kurucu ortağı Dietrich Mateschitz’in vefatının ardından şirketin yüzde 49 hissesinin sahibi oldu. Bu miras, onu Avrupa’nın en zengin gençleri arasına taşıdı.
1. Lukas Walton - 51,8 Milyar Dolar
Lukas Walton, Walmart ailesinin mirasçılarından biri olarak servetinin büyük bölümünü babası John Walton’dan devraldı. Günümüzde Builders Vision çatısı altında hayırseverlik ve sürdürülebilir yatırımlara odaklanıyor. Serveti 51,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.