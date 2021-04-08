Milyarderler listesinde rekor artış: Türkiye'den 26 isim var Forbes'in Milyarderler Listesi'nde bu yıl rekor sayıda isim yer aldı. Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı.

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'in bu yıl 35'inci kez yayımladığı Milyarderler Listesi'ne göre, salgın sürecinde milyarderlerin sayısı 660 kişi artarak 2 bin 755'e yükseldi. 1 | 13

COVID-19 salgınına rağmen milyarder sayısı rekor seviyeye ulaşırken, Milyarderler Listesi'ne bu yıl 493 yeni isim girdi. 2 | 13

Dünyanın en zenginlerinin toplam serveti ise bu yıl 5 trilyon dolarlık artışla 13,1 trilyon dolara ulaştı. 3 | 13