Milyarderlerin servet yarışı: En zenginler yeniden sıralandı! İşte Türkiye'nin en zengin 28 kişisi
Forbes Dergisi'nin 2024 yılı itibarıyla güncellediği "Türkiye'nin En Zenginleri" listesi açıklandı. İbrahim Erdemoğlu’nun ciddi servet kaybı dikkat çekerken Koç ailesi ise listenin en fazla temsil edilen isimleri oldu. İşte Türkiye'nin en zengin kişileri ve servetleri...
28 - Murat Vargı (1.1 milyar dolar)
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27 - Mustafa Latif Topbaş (1.1 milyar dolar)
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26 - Faruk Eczacıbaşı (1.1 milyar dolar)
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25 - Haluk Bayraktar (1.1 milyar dolar)
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