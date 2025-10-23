Milyarlık projede kalan tek ağaca kazıklı koruma

Rixos Tersane İstanbul projesi şantiyesinin ortasında yer alan bu ağaç, “anıt ağaç” olup olmadığı merak konusu oldu. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Anıt ağaçlar, tarihi ve ekolojik değerleri nedeniyle özel olarak korunuyor. Bu statüdeki ağaçların kesilmesi veya taşınması yasak.



