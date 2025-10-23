Milyarlık projede kalan tek ağaca kazıklı koruma
İstanbul Haliç kıyısında yükselen mega turizm projesi onlarca ağacı yok etti. Yalnızca bir tarihi ağaç beton fore kazıklarla çevrili alanda kurumuş halde ayakta kalabildi.
İstanbul Haliç kıyısında yükselen lüks turizm projesi, çevre tahribatı ve ağaç katliamı ile gündeme geldi. Eski ve yeni uydu görüntüleri incelendiğinde, onlarca ağacın kesildiği alanda yalnızca bir ağacın kaldığı görüldü.
Bu tek ağaç, 28 beton fore kazık üzerine oturtulan yaklaşık 100 metrekarelik bir alanda korunuyor. Ağaç, çevresi tamamen betonla çevrili halde inşaatın ortasında ayakta kalmaya çalışıyor.
Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki fore kazıklarla çevrili olan bu tarihi ağaç, doğanın betona karşı verdiği mücadeleyi simgeleyen sessiz bir tanık gibi duruyor.
Yapraklarının kurumuş olması ve bakımsız hali dikkat çeken ağaçla ilgili herhangi bir bakım çalışması yapılmadığı öğrenildi. Ağaç, dron görüntüleriyle belge altına alındı.
Rixos Tersane İstanbul projesi şantiyesinin ortasında yer alan bu ağaç, “anıt ağaç” olup olmadığı merak konusu oldu. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Anıt ağaçlar, tarihi ve ekolojik değerleri nedeniyle özel olarak korunuyor. Bu statüdeki ağaçların kesilmesi veya taşınması yasak.
Ağacın bulunduğu alan İstanbul’un denizcilik tarihi açısından büyük öneme sahip eski tersane bölgesi olarak biliniyor.
Eskiden gemi bakım ve onarım faaliyetlerinin merkezi olan bu alan, son yıllarda lüks oteller ve ofislerin yükseldiği bir projeye dönüştü.