Milyonlarca çalışan için alarm zilleri çalıyor: Yapay zekânın bitireceği 5 meslek belli oldu!

Araştırmada yer alan 1000’i aşkın yapay zekâ uzmanının yüzde 56’sı, teknolojinin önümüzdeki 20 yıl içinde olumlu katkı sağlayacağını belirtirken, bu oran kamuoyunda yalnızca yüzde17 seviyesinde kaldı. Uzmanlar, yapay zekânın iş süreçlerini geliştireceğini ve ekonomik büyümeyi hızlandıracağını savunsa da bazı meslekler yeni teknolojiye yenildi.

Araştırma, yapay zekâ alanında çalışan kadın ve erkek uzmanlar arasında da kayda değer farklar olduğunu ortaya koydu. Erkek uzmanların yüzde 63’ü YZ’nin ülkeye katkı sağlayacağına inanırken, bu oran kadınlarda sadece yüzde 36.

Aynı şekilde, erkeklerin teknolojinin kendilerine kişisel fayda sağlayacağına (yüzde 81’e karşı yüzde 64) ve genel olarak daha heyecan verici olduğuna (yüzde 53’e karşı yüzde 30) inancı da daha yüksek.

Kadınların özellikle yoğun olarak çalıştıkları idari işler ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda otomasyonun yaygınlaşması temkinli yaklaşımı artırıyor.