Milyonlarca çalışan için alarm zilleri çalıyor: Yapay zekânın bitireceği 5 meslek belli oldu!
Yapay zeka teknolojisi son 50 yıla damga vururken, sektörler de bu değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Pek çok iş kolunda insan gücünün yerini alan yapay zekalar kimileri tarafından tehdit olarak görülürken, kimiler tarafından da son yüz yılın en verimli icadı olarak değerlendiriliyor. Pew Araştırma Merkezi’nin yayımladığı yeni rapor da yapay zekaya dair uzman görüşleri ile kamuoyu algısındaki büyük farkı ortaya koydu. Uzmanlar teknolojinin büyük fayda sağlayacağını düşünürken, yapay zeka şimdiden 5 mesleğin geleceğini öldürdü.
Araştırmada yer alan 1000’i aşkın yapay zekâ uzmanının yüzde 56’sı, teknolojinin önümüzdeki 20 yıl içinde olumlu katkı sağlayacağını belirtirken, bu oran kamuoyunda yalnızca yüzde17 seviyesinde kaldı. Uzmanlar, yapay zekânın iş süreçlerini geliştireceğini ve ekonomik büyümeyi hızlandıracağını savunsa da bazı meslekler yeni teknolojiye yenildi.
Araştırma, yapay zekâ alanında çalışan kadın ve erkek uzmanlar arasında da kayda değer farklar olduğunu ortaya koydu. Erkek uzmanların yüzde 63’ü YZ’nin ülkeye katkı sağlayacağına inanırken, bu oran kadınlarda sadece yüzde 36.
Aynı şekilde, erkeklerin teknolojinin kendilerine kişisel fayda sağlayacağına (yüzde 81’e karşı yüzde 64) ve genel olarak daha heyecan verici olduğuna (yüzde 53’e karşı yüzde 30) inancı da daha yüksek.
Kadınların özellikle yoğun olarak çalıştıkları idari işler ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda otomasyonun yaygınlaşması temkinli yaklaşımı artırıyor.
5 meslekte alarm zilleri çalıyor
Uzmanlara göre yapay zekâ, birçok sektörde verimliliği artıracak olsa da bazı meslekleri de risk altına sokacak.
Önümüzdeki 20 yıl içinde en fazla risk altında görülen meslekler şunlar: