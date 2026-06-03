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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'temmuz' detayı: Bir aylık bekleyişle paranız artabilir

Temmuz ayında yapılması beklenen maaş güncellemeleri, bazı çalışanların alacağı toplu ödemelerde dikkat çeken bir değişim yaratabilir. Uzmanlar, emeklilik veya işten ayrılma planı yapanların birkaç haftalık zamanlamayla önemli bir avantaj elde edebileceğine işaret etti. Emeklilik ya da işten ayrılma kararında birkaç haftalık fark bile toplam ödemeyi önemli ölçüde etkiliyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'temmuz' detayı: Bir aylık bekleyişle paranız artabilir - Resim: 1

Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, temmuz ayında memur maaş katsayılarında yapılacak güncellemenin kıdem tazminatı tavanını da yukarı çekeceğini belirterek, özellikle yüksek gelirli çalışanların emeklilik ve işten ayrılma kararlarını verirken zamanlamaya dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'temmuz' detayı: Bir aylık bekleyişle paranız artabilir - Resim: 2

Mevcut durumda 1 Ocak-30 Haziran 2026 döneminde kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanıyor. Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte bu rakamın yaklaşık 74 bin 42 liraya yükselmesi bekleniyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'temmuz' detayı: Bir aylık bekleyişle paranız artabilir - Resim: 3

Bir ay bekleyenin kazancı katlanabilir

Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki yazısındaki hesaplamalarına göre, brüt maaşı kıdem tazminatı tavanının üzerinde bulunan çalışanlar için temmuz ayı kritik önem taşıyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'temmuz' detayı: Bir aylık bekleyişle paranız artabilir - Resim: 4

Örneğin brüt maaşı 118 bin lira olan bir çalışan, haziran ayı içerisinde emeklilik dilekçesi verirse her çalışma yılı için en fazla 64 bin 948 lira kıdem tazminatı alabilecek. Aynı kişi temmuz ayında veya sonrasında emekli olması halinde ise her yıl için yaklaşık 74 bin 42 lira kıdem tazminatına hak kazanabilecek.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'temmuz' detayı: Bir aylık bekleyişle paranız artabilir - Resim: 5

Bu durum, 20 yıllık kıdeme sahip bir çalışanın toplam tazminatında yaklaşık 181 bin 900 liralık ek gelir anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle, emeklilik için yalnızca bir ay beklemek bazı çalışanların cebine yüz binlerce lira ilave kazanç olarak dönebilecek.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'temmuz' detayı: Bir aylık bekleyişle paranız artabilir - Resim: 6

Artışın nedeni memur maaş zammı

Kıdem tazminatı tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak belirleniyor. Bu nedenle ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayılarında yapılan güncellemeler doğrudan kıdem tazminatı tavanına yansıyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'temmuz' detayı: Bir aylık bekleyişle paranız artabilir - Resim: 7

Karakaş, yılın ilk dört ayındaki enflasyon verileri ve toplu sözleşme hükümleri dikkate alındığında temmuz ayında memur maaşlarında yaklaşık yüzde 14 seviyesinde bir artış beklendiğini ifade etti.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'temmuz' detayı: Bir aylık bekleyişle paranız artabilir - Resim: 8

Asgari ücretliler için durum farklı

Öte yandan kıdem tazminatı hesabı tavanın altında kalan çalışanlar açısından temmuz ayında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'temmuz' detayı: Bir aylık bekleyişle paranız artabilir - Resim: 9

Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı hesabı, yıl sonuna kadar geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden yapılmaya devam edecek. 

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'temmuz' detayı: Bir aylık bekleyişle paranız artabilir - Resim: 10

Bu nedenle tavanın altında maaş alan çalışanlar için temmuz öncesi veya sonrası işten ayrılmanın tazminat tutarında belirgin bir fark oluşturmayacağı belirtiliyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'temmuz' detayı: Bir aylık bekleyişle paranız artabilir - Resim: 11

Uzmanlar, özellikle maaşı kıdem tazminatı tavanının üzerinde olan çalışanların emeklilik ya da işten ayrılma kararlarını vermeden önce temmuz ayında oluşacak yeni tavanı dikkate almalarının önemli olduğuna işaret ediyor. 

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'temmuz' detayı: Bir aylık bekleyişle paranız artabilir - Resim: 12

Bir aylık bekleyiş, bazı çalışanlar için yılların emeğinin karşılığında ciddi bir gelir avantajı sağlayabiliyor.

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