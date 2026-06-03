Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'temmuz' detayı: Bir aylık bekleyişle paranız artabilir

Örneğin brüt maaşı 118 bin lira olan bir çalışan, haziran ayı içerisinde emeklilik dilekçesi verirse her çalışma yılı için en fazla 64 bin 948 lira kıdem tazminatı alabilecek. Aynı kişi temmuz ayında veya sonrasında emekli olması halinde ise her yıl için yaklaşık 74 bin 42 lira kıdem tazminatına hak kazanabilecek.