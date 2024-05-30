Milyonları ilgilendiren tarihler! Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye bayram ikramiyesinde ödeme takvimi araştırmaları hızlandı. 3 bin TL'ye yükseltilen emekli bayram ikramiyesinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplarda olması beklenirken ödeme takvimine ilişkin çalışmalar sürüyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin maaşları da bayramdan önce ödeme yapılacak. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli maaşları ödeme tarihi değişti mi?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihinde son durum, milyonlar tarafından araştırılıyor. "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, emekli ikramiyesi Kurban Bayramı öncesinde yatacak mı" sorularının yanıtları yakalaşan Kurban Bayramı nedeniyle araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesi ödemesinin Kurban bayramı öncesinde hesaplara yatacağını ve bununla ilgili takvimin de yakında açıklanacağını söyledi. 1 | 6

Emekli bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye yükseltildi. Dul yetimler ile iş göremezlik ödeneği alanlar hisse oranlarına göre ikramiyeden yararlanabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Hissesi yüzde 75 olana 2 bin 250, yüzde 50 olana bin 500, yüzde 25 olana 750 lira bayram ikramiyesi yatırılacak. 2 | 6

Emeklilierin merak ettiği bir başka başlık ise emekli maaş ödeme tarihilerinin erkene alınıp alınmayacağı... Haziran ayında emekli maaş ödeme günleri bayrama denk geliyor. Sabah'ın haberine göre, SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında maaaş alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ikramiye ödemelerinin yanında emekli maaşı ödemelerinin de erkene alınıp milyonları rahatlatacak çalışmayı gerçekleştiriyor. 3 | 6