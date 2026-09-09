Milyonların gözü bu rakamda: Asgari ücrette OVP senaryosu belli oldu
Yeni OVP'deki yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesapla 2027 asgari ücreti için ilk güçlü senaryo ortaya çıktı. Ancak yılın ilk 8 ayında yaşanan 6 bin 196 liralık kayıp ve yüksek gıda, konut ve ulaşım enflasyonu pazarlığın seyrini değiştirebilir. Peki OVP hesabına göre yeni asgari ücret kaç TL olacak, masada hangi rakamlar var?
Milyonlarca ücretliyi ilgilendiren 2027'de geçerli olacak asgari ücret 3 ay sonra netleşecek. 11 milyonu aşkın kişi için bu yıl belirlenen net asgari ücret 28 bin 75TL olsa da yılın ilk 8 ayında enflasyon karşısındaki kayıp 6 bin 196 TL'ye ulaştı. Yüksek enflasyon ücretlinin alım gücünü zorlarken gözler 2027'nin asgari ücret rakamına çevrildi.
Yeni OVP'deki enflasyon tahmini ise 2027 asgari ücreti için hesapları değiştirdi. Mevcut ücret ve hükümetin yıl sonu enflasyon beklentis üzerinden yapılan hesaplama milyonlarca çalışanın maaşında dikkat çeken bir rakam ortaya çıkarıyor.
Hükümet, OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28,4 olarak belirlerken bu tahmin aralık ayında başlayacak zam pazarlığında da öne çıkan oranlardan biri olacak.
Asgari ücret ne kadar olacak?
2026'da net asgari ücret yüzde 27'lik artışla 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenirken bu ücrete OVP'deki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini kadar zam yapılması halinde 2027'de net asgari ücret 36 bin 48 lira 94 kuruşa yükseliyor. Bu da asgari ücrette 7 bin 973 liralık artışa denk geliyor.
Öte yandan mevcut 28.075,50 TL'lik net ücret üzerinden yapılacak pazarlıklarda yüzde 21'lik 2027 hedef enflasyonu baz alınırsa yeni asgari ücretin 33 bin 971 TL seviyesinde kalabilir.
Bu hesap sadece OVP'deki enflasyon tahmininin ücret artışına aynen yansıtıldığı bir senaryoda geçerli olsa da nihai rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki görüşmeler sonucunda belirlenecek.
Pazarlığı değiştirebilecek bir başka hesap var
Asgari ücret görüşmelerinde sadece yıl sonu enflasyon tahmini değil, çalışanların yıl boyunca yaşadığı alım gücü kaybının da gündeme gelmesi bekleniyor.
Bu nedenle işçi tarafının enflasyon, temel harcamalardaki artış ve satın alma gücündeki kaybı da gündeme getirerek OVP üzerinden ortaya çıkan rakamın üzerinde bir artış istemesi de pazarlığın önemli başlıklarından biri olacak.
Masada 6 bin 196 liralık kayıp da var
TÜİK verilerine göre ağustos itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 31,51'e, yılbaşından bu yana fiyat artışı ise yüzde 22,07'ye ulaştı. DİSK-AR'ın hesabına göre ise 28 bin 75,50 TL olan asgari ücret, yılın ilk sekiz ayında enflasyon karşısında 6 bin 196 TL değer kaybetti.
Üstelik dar gelirli hanelerin bütçesinde ağırlığı yüksek olan kalemlerde fiyat artışları genel enflasyonun üzerinde seyrediyor. Ağustosta yıllık gıda enflasyonu yüzde 33,79, ulaştırmada yüzde 35,08, konutta ise yüzde 39,77 olarak gerçekleşti.
Bu tablo, aralık ayında başlayacak görüşmelerde işçi tarafının yıl içinde oluşan kaybın telafi edilmesini ve bunun üzerine refah payı eklenmesini de gündeme getirebileceğini gösteriyor. Nihai rakamda gerçekleşen enflasyon, alım gücü kaybı ve olası refah payı pazarlıkta gündeme gelmesi beklenen başlıklar arasında olacak.
Gözler aralık ayında
2026 yılı asgari ücret görüşmeleri 12 Aralık'ta başlamış, yeni ücret 23 Aralık'ta açıklanmıştı.
Benzer bir takvim izlenmesi halinde milyonlarca çalışanı doğrudan, işverenden sosyal güvenlik ödemelerine kadar birçok kalemi dolaylı olarak ilgilendiren 2027 asgari ücretinin aralık ayının sonlarına doğru netleşmesi bekleniyor.