Milyonların gözü bu rakamda: Asgari ücrette OVP senaryosu belli oldu

Masada 6 bin 196 liralık kayıp da var

TÜİK verilerine göre ağustos itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 31,51'e, yılbaşından bu yana fiyat artışı ise yüzde 22,07'ye ulaştı. DİSK-AR'ın hesabına göre ise 28 bin 75,50 TL olan asgari ücret, yılın ilk sekiz ayında enflasyon karşısında 6 bin 196 TL değer kaybetti.