Minibüste yaşamaya başladı, giderleri eridi: Aylık kârı 40 bin lirayı geçti
İngiltere’de yaşayan 26 yaşındaki Heidi Elliott, 15 bin sterline aldığı minibüsü yaklaşık 20 bin sterlin harcayarak pembe tonlarda lüks bir "tekerlekli daireye" dönüştürdü. Mortgage ödemelerinden kaçınmak isteyen Elliott, yeni yaşam tarzıyla aylık giderlerini 600-700 sterlin (35 ila 42 bin TL arası) bandına çekti.
İngiltere’de yaşayan 26 yaşındaki Heidi Elliott, klasik yaşam düzenini geride bırakarak görenleri hayrete düşüren bir tercihe imza attı. Elliott, Ford Transit model minibüsünü satın aldıktan sonra yaklaşık bir yıl süren dönüşüm süreciyle aracı adeta minibüsü küçük daireye çevirdi.
Pembe ve beyaz tonların ağırlıkta olduğu araçta; ayrı yatak alanı, oturma bölümü, fırın, duş alanı, tavan penceresi ve makyaj masası gibi birçok detay yer alıyor.
Aylık giderleri eridi
Minibüs yaşamına geçerek yüksek konut maliyetlerinden kaçınan Elliott, aylık giderlerini önemli ölçüde azalttı. Gıda için yaklaşık 200 sterlin harcayan genç kadın, yakıt için ortalama 250 sterlin, internet için 95 sterlin ve sigorta ile vergi için 130 sterlin ödüyor. Toplam aylık gideri ise yaklaşık 675 sterlin seviyesinde bulunuyor.
Elliott, “Ayda 2 bin sterlin mortgage ödemek yerine bu şekilde yaşamak benim için çok daha mantıklı” ifadelerini kullandı.
"Bu yaşam tarzı çok daha ekonomik"
Daha önce ailesiyle yaşayan ve düşük kira ödeyen Elliott, minibüs yaşamının çok daha avantajlı olduğunu savunuyor. Freelance fotoğrafçılık yapan genç kadın, bu sayede haftanın beş günü yoğun çalışmak zorunda kalmadığını belirtiyor.
“Artık sadece faturalarımı karşılayacak kadar kazanmak benim için yeterli” diyen Elliott, yaşam tarzının kendisine özgürlük sağladığını vurguluyor.
Deneyimle şekillenen bir dönüşüm
Elliott, bu yaşam tarzına ilk olarak 2020 yılında eski partneriyle birlikte başladı. Daha sonra farklı araçlarda yaşamayı deneyimleyen genç kadın, edindiği tecrübeleri son projesine yansıttı.
Yeni aracında özellikle sabit yatak, gelişmiş su ve elektrik sistemi gibi detaylara önem verdiğini belirten Elliott, Starlink internetin de işini kolaylaştırdığını söyledi.
Yeni başlayanlara tavsiye verdi
Minibüs yaşamına geçmek isteyenlere de önerilerde bulunan Elliott, sürecin aceleye getirilmemesi gerektiğini belirtti. “Önce basit bir araç alın ve yaşamaya başlayın. Zamanla ihtiyaçlarınıza göre geliştirin” diyen Elliott, lüks bir dönüşümün şart olmadığını ifade etti.