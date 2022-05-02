Minyatür sebzelerin hasadı başladı Sera ürünlerinden tropikal meyvelere çok çeşitli tarımsal ürünün yetiştirildiği Antalya'da, boyları 5 santimetreyi geçmeyen kabak, patlıcan, havuç, fındık turp, yedikule marul, renkli biber gibi minyatür sebzelerde hasat dönemi başladı.

Yaş sebze ve meyve üretiminde önemli potansiyeline sahip Antalya'da ürün çeşitliliği de her geçen gün artıyor. Kentte, gastronomi alanında küçük sebzelerin ve yenilebilir çiçeklerin popülerliğinin artmasıyla birlikte bu alandaki üretim faaliyetleri de hareketlendi. 1 | 12

Serik ilçesinde bir tarım firmasının 2 bin dönüm alanda ürettiği parmak boyundaki sebzelere, yurt içinde ve dışında özellikle 5 yıldızlı oteller ve lüks restoranlardan yoğun talep geliyor. 2 | 12

"Atıştırmalık" konseptiyle hazırlanarak paketlenen bu minik ürünler, zirai ilaç kullanımına gerek duyulmadan üretiliyor ve doğal oluşunun yanında lezzeti dolayısıyla tercih ediliyor. 3 | 12