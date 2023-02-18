Morgan Stanley raporu: Kahramanmaraş depremlerinin ekonomiye yansıması ne olacak?
ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ekonomik boyutuna ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. Bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. AFAD, deprem nedeniyle 40 bin 642 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ekonomik boyutu ne olacak?
Peki depremin ekonomiye yansıması ne olacak? ABD’nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye ekonomisine olası etkileri üzerine bir öngörüde bulundu.
“Depremlerin potansiyel makro ekonomik maliyetleri” başlığıyla bir rapor yayımlayan banka, konut yıkımları kaynaklı maliyet için “24 milyar dolar” tahmininde bulundu. Banka, bu rakamın 38 milyar dolara ulaşabileceğine dikkat çekti.