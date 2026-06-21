Morgan Stanley'den altın uyarısı: 5 bin 200 dolar hedefi zorlaşıyor
Morgan Stanley, altın için ons başına 5 bin 200 dolarlık rekor hedefin Fed'in şahin duruşu nedeniyle giderek zorlaştığını belirtti. Banka, merkez bankalarının güçlü alımları ve Orta Doğu'da gerilimin azalmasının altına destek verdiğini vurgularken, yeni yükseliş dalgası için ETF talebinin yeniden canlanması gerektiğine dikkat çekti.
Morgan Stanley, altın için ons başına 5 bin 200 dolarlık rekor hedefe ulaşmanın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin duruşu nedeniyle giderek zorlaştığını belirtti.
Banka, 2026'nın ikinci yarısına ilişkin altın fiyatlarında yukarı yönlü beklentisini korurken, jeopolitik gerilimin azalması ve merkez bankalarının güçlü alımlarının değerli metale yapısal destek sağlamaya devam ettiğini bildirdi.
ETF talebi belirleyici olacak
Morgan Stanley analistleri, altının 5 bin 200 dolar hedefine ilerleyebilmesi için borsa yatırım fonu (ETF) alımlarında yeniden güçlü bir artış görülmesi gerektiğini vurguladı. Morgan Stanley emtia stratejistleri Amy Gower ve Martijn Rats, "Eksik parça ETF talebi; bunun da Fed'in izleyeceği patikaya, reel getirilere ve dolara duyarlı kalması muhtemel" diye yazdı.
Fed altın üzerinde baskı yaratıyor
Fed'in şahin mesajları, altın için kısa vadede en önemli baskı unsuru olarak öne çıkıyor.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) açıklamaları ve projeksiyonlarının ardından piyasalarda faiz artırımı beklentilerinin güçlendiği belirtilirken, bu görünümün getiri sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdığı ifade edildi.
Morgan Stanley ekonomistlerine göre Fed, 2026 boyunca beklemede kalma eğilimini koruyor ve iş gücü piyasasındaki aşağı yönlü risklere rağmen faizlerde daha uzun süre sıkı duruş sinyali veriyor.
Faizlerin uzun süre yüksek kalacağına ilişkin beklentiler, ABD 10 yıllık reel getirilerini şubat ayı seviyelerinin üzerine taşırken, altın ETF'lerinde son dönemde net çıkışlara neden oldu.
Orta Doğu'da gerilimin azalması destek sağlıyor
Buna karşılık Orta Doğu'da gerilimin azalacağına ilişkin işaretler, altın fiyatları için destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.
Morgan Stanley'e göre geçmişte arz şoklarının yaşandığı dönemlerde altın baskı altında kalmıştı. Yükselen enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları artırması, Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkelerin merkez bankalarını mali dengeleri korumak için altın rezervlerini azaltmaya yöneltmişti.
Banka, kalıcı bir jeopolitik rahatlamanın petrol fiyatlarını aşağı çekebileceğini, bunun da merkez bankalarına para politikası açısından manevra alanı sağlayarak altın satma baskısını azaltabileceğini belirtti.
Çin Merkez Bankası alımları artırdı
Bireysel yatırımcı ve ETF ilgisinin zayıflamasına rağmen, altının yapısal desteğinin küresel merkez bankası talebiyle korunduğu ifade edildi. Bu alanda Çin Merkez Bankası'nın alımları öne çıktı. Morgan Stanley'e göre Pekin, 2026'nın mart-mayıs döneminde 23 ton altın aldı. Çin Merkez Bankası, önceki 12 aylık dönemin tamamında ise 19 ton alım yapmıştı.
Tarihsel veriler karmaşık tabloya işaret ediyor
Faiz artırımları genel olarak altın fiyatları üzerinde baskı yaratsa da Morgan Stanley, tarihsel verilerin daha karmaşık bir görünüm sunduğunu belirtti.
Bankaya göre altın, Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımından bir ay sonra ortalama yüzde 0,84 yükseldi. Buna karşılık 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından ortalama yüzde 3,93'lük daha güçlü bir yükseliş kaydetti.
Haziran 2006, Aralık 2018 ve Mart 2023 dönemlerinde ise altın, faiz artırımlarına rağmen yükseldi. Bu dönemlerde faiz artışlarının büyümeye ilişkin endişeleri, politika hatası korkusunu veya bankacılık sisteminde stres riskini artırdığına dikkat çekildi.
Yeni yükseliş için makro yatırımcıların dönüşü gerekiyor
Morgan Stanley, altının 5 bin 200 dolar hedefine doğru yeni bir yükseliş aşamasına geçebilmesi için makro yatırımcıların ETF'ler aracılığıyla yeniden piyasaya dönmesi gerektiğini belirtti.
Bankaya göre bu dönüşün gerçekleşmesi, düşük enerji maliyetlerinin Fed'in faiz görünümünü yumuşattığına dair daha net kanıtların ortaya çıkmasına bağlı olacak.