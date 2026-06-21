Morgan Stanley'den altın uyarısı: 5 bin 200 dolar hedefi zorlaşıyor

ETF talebi belirleyici olacak

Morgan Stanley analistleri, altının 5 bin 200 dolar hedefine ilerleyebilmesi için borsa yatırım fonu (ETF) alımlarında yeniden güçlü bir artış görülmesi gerektiğini vurguladı. Morgan Stanley emtia stratejistleri Amy Gower ve Martijn Rats, "Eksik parça ETF talebi; bunun da Fed'in izleyeceği patikaya, reel getirilere ve dolara duyarlı kalması muhtemel" diye yazdı.