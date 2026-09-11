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Morgan Stanley'den TL ve faiz mesajı: Yıl sonuna işaret etti

Morgan Stanley, Türk lirasında carry trade işlemlerinin cazibesini koruduğunu belirterek mevcut tavsiyesini sürdürdü. Banka, nominal getirilerin kurdaki değer kaybının üzerinde kalmasını beklerken, TCMB'nin yıl sonuna kadar faiz indirimi için alanı bulunduğunu vurguladı.

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Morgan Stanley'den TL ve faiz mesajı: Yıl sonuna işaret etti - Resim: 1

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasında carry trade işlemlerine yönelik olumlu görüşünü sürdürdü.

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Morgan Stanley'den TL ve faiz mesajı: Yıl sonuna işaret etti - Resim: 2

Banka ekonomistleri, nominal getirilerin TL'deki değer kaybının "oldukça üzerinde" kalmasını beklerken, TCMB'nin yıl sonuna kadar faiz indirimine gitmek için alanı bulunduğunu belirtti.

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Morgan Stanley'den TL ve faiz mesajı: Yıl sonuna işaret etti - Resim: 3

Üç aylık carry trade tavsiyesi korundu

Georgi Deyanov ve Arnav Gupta'nın hazırladığı raporda, carry trade getirileri açısından belirleyici unsurun politika faizinin tek başına seviyesi değil, nominal faizlerle kurdaki değer kaybı hızı arasındaki fark olduğu vurgulandı.

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Morgan Stanley'den TL ve faiz mesajı: Yıl sonuna işaret etti - Resim: 4

Bu değerlendirme doğrultusunda banka, üç aylık dolar/TL kısa pozisyon carry trade tavsiyesini değiştirmedi.

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Morgan Stanley'den TL ve faiz mesajı: Yıl sonuna işaret etti - Resim: 5

TCMB için 250 baz puanlık indirim alanı

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar piyasa fiyatlamalarıyla uyumlu biçimde toplam 250 baz puan faiz indirebilecek alana sahip olduğunu ifade etti.

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Morgan Stanley'den TL ve faiz mesajı: Yıl sonuna işaret etti - Resim: 6

Raporda, sıkılaşan finansal koşulların özellikle tüketimdeki zayıflama üzerinden büyüme üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi.

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Morgan Stanley'den TL ve faiz mesajı: Yıl sonuna işaret etti - Resim: 7

Bu görünümün, para politikasında kademeli gevşemeyi desteklediği kaydedildi.

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Morgan Stanley'den TL ve faiz mesajı: Yıl sonuna işaret etti - Resim: 8

TL tahvillerde enflasyonun seyri izleniyor

Türk lirası cinsi tahvillere ilişkin daha olumlu bir yaklaşım benimsemek için ise enflasyondaki düşüşün kalıcılığına yönelik işaretlerin güçlenmesi gerektiği belirtildi.

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Morgan Stanley'den TL ve faiz mesajı: Yıl sonuna işaret etti - Resim: 9

Ekonomistler, dezenflasyon eğiliminin "daha köklü hale geldiğine" ilişkin "daha net kanıtlar" görmek istediklerini bildirdi.

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