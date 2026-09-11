Morgan Stanley'den TL ve faiz mesajı: Yıl sonuna işaret etti
Morgan Stanley, Türk lirasında carry trade işlemlerinin cazibesini koruduğunu belirterek mevcut tavsiyesini sürdürdü. Banka, nominal getirilerin kurdaki değer kaybının üzerinde kalmasını beklerken, TCMB'nin yıl sonuna kadar faiz indirimi için alanı bulunduğunu vurguladı.
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasında carry trade işlemlerine yönelik olumlu görüşünü sürdürdü.
Banka ekonomistleri, nominal getirilerin TL'deki değer kaybının "oldukça üzerinde" kalmasını beklerken, TCMB'nin yıl sonuna kadar faiz indirimine gitmek için alanı bulunduğunu belirtti.
Üç aylık carry trade tavsiyesi korundu
Georgi Deyanov ve Arnav Gupta'nın hazırladığı raporda, carry trade getirileri açısından belirleyici unsurun politika faizinin tek başına seviyesi değil, nominal faizlerle kurdaki değer kaybı hızı arasındaki fark olduğu vurgulandı.
Bu değerlendirme doğrultusunda banka, üç aylık dolar/TL kısa pozisyon carry trade tavsiyesini değiştirmedi.
TCMB için 250 baz puanlık indirim alanı
Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar piyasa fiyatlamalarıyla uyumlu biçimde toplam 250 baz puan faiz indirebilecek alana sahip olduğunu ifade etti.
Raporda, sıkılaşan finansal koşulların özellikle tüketimdeki zayıflama üzerinden büyüme üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi.
Bu görünümün, para politikasında kademeli gevşemeyi desteklediği kaydedildi.
TL tahvillerde enflasyonun seyri izleniyor
Türk lirası cinsi tahvillere ilişkin daha olumlu bir yaklaşım benimsemek için ise enflasyondaki düşüşün kalıcılığına yönelik işaretlerin güçlenmesi gerektiği belirtildi.
Ekonomistler, dezenflasyon eğiliminin "daha köklü hale geldiğine" ilişkin "daha net kanıtlar" görmek istediklerini bildirdi.