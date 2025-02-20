Nakit promosyon desteği, ücretsiz EFT... Bankalar, emekli maaş müşterilerine hangi kampanyaları sunuyor?

Akbank Banka, SGK emekli maaşını kendilerinden alan emeklilere 6 bin 250 TL'den 15 bin TL'ye kadar promosyon veriyor. Ek şartlarla birlikte bu tutar 17 bin 500 TL'yi bulabiliyor. Ancak banka, emekli maaşı müşterilerinden EFT ve kredi kartı aidatı alıyor. 1 | 10

Türkiye İş Bankası Banka, emekli maaş müşterilerine özel, 5 bin TL'den 12 bin TL'ye kadar promosyon veriyor. Kredi kartı aidat ücreti alıyor. 2 | 10

ING ING, 6 bin 250 TL'den 15 bin TL'ye kadar koşulsuz promosyon sağlıyor. Ayrıca, ek koşulların sağlanması halinde bu tutar 20 bin TL'ye kadar çıkıyor. Banka, EFT havale ücreti alırken; kredi kartı aidatı ücreti almıyor. 3 | 10