Nakit promosyon desteği, ücretsiz EFT... Bankalar, emekli maaş müşterilerine hangi kampanyaları sunuyor?
Emekli maaşı alanlar ya da emekli maaşı almaya hak kazananlar bankaların emekli maaş promosyonlarını yakından takip ediyor. Bazı bankalar 15 bin TL'ye varan nakit promosyon desteği sunarken, bazılarının promosyon desteği bazı koşulların sağlanması halinde 21 bin TL'yi bulabiliyor. Kimi bankalar emekli maaş müşterilerinden EFT ve havale işlem ücreti almazken; kimisi kredi kartı ücreti almıyor. İşte banka banka emekli maaş müşterilerine sunulan nakit promosyonlar ve diğer kampanyalar...
Akbank
Banka, SGK emekli maaşını kendilerinden alan emeklilere 6 bin 250 TL'den 15 bin TL'ye kadar promosyon veriyor. Ek şartlarla birlikte bu tutar 17 bin 500 TL'yi bulabiliyor.
Ancak banka, emekli maaşı müşterilerinden EFT ve kredi kartı aidatı alıyor.
Türkiye İş Bankası
Banka, emekli maaş müşterilerine özel, 5 bin TL'den 12 bin TL'ye kadar promosyon veriyor. Kredi kartı aidat ücreti alıyor.
ING
ING, 6 bin 250 TL'den 15 bin TL'ye kadar koşulsuz promosyon sağlıyor. Ayrıca, ek koşulların sağlanması halinde bu tutar 20 bin TL'ye kadar çıkıyor. Banka, EFT havale ücreti alırken; kredi kartı aidatı ücreti almıyor.
Yapı Kredi
6 bin 250 TL'den 15 bin TL'ye kadar koşulsuz promosyon sağlıyor. Ayrıca, ek koşulların sağlanması halinde bu tutar 20 bin TL'ye kadar çıkıyor. Banka, bazı şartların sağlanması halinde de EFT ücreti almıyor. Ayrıca, emekli maaş müşterilerinden kredi kartı aidatı da almıyor.