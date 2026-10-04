Ne altın ne de dolar: İlk 8 ayın en çok kazandıranı belli oldu
TÜİK'in ocak-ağustos dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları üzerinden yapılan bileşik hesaplama, enflasyondan arındırıldığında en yüksek getiri sağlayan yatırım ortaya çıktı. 8 aylık getiride altı yatırım aracından sadece ikisinin enflasyonu aşabildiği görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2026'nın ilk 8 ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verileri, yatırım araçları arasındaki dengelerin yıl içinde önemli ölçüde değiştiğini gösterdi.
TÜİK’in TÜFE ile indirgenmiş aylık reel getirileri üzerinden yapılan bileşik hesaplamaya göre, altın, mevduat, borsa, dolar, euro ve DİBS arasından sadece ikisi 8 ayı pozitif reel getiriyle tamamladı.
Euro sadece bir ay kazandırdı
Euro, TÜFE bazında yılın ilk yedi ayında reel kayıp yaşattı. Ağustosta sağladığı yüzde 1,34’lük reel getiri, önceki kayıpları karşılamaya yetmedi. Sekiz aylık bileşik hesaplamada euro yaklaşık yüzde 9,06 reel kayıpla son sırada yer aldı. Doların tablosu da bundan çok farklı olmadı.
Dolarda kazandıran tek ay haziran
Amerikan doları, ilk sekiz ayda sadece haziranda pozitif reel getiri sağladı. O ayki yüzde 0,85’lik kazanç, dönemin genel görünümünü değiştiremedi. Ocak-ağustos dönemindeki bileşik reel kayıp yüzde 8,11 oldu. Böylece iki döviz cinsi de enflasyon karşısında geride kaldı.
Altının güçlü başlangıcı yetmedi
Külçe altın ocakta yüzde 7,45, şubatta yüzde 5,03 reel getiri sağlayarak yıla hızlı başlasa da ardından gelen beş ay da üst üste kaybettirdi.
Ağustosta yeniden yükselişe geçen altın yüzde 7,93 ile yeniden aylık liderliğe yükselse de kayıplarını tamamen telafi edemedi ve ilk sekiz ayın bileşik hesabında altın yaklaşık yüzde 7,46 reel kayıpta kaldı.
DİBS’te toparlanma kaybı silemedi
Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), ocaktan mayısa kadar her ay negatif reel getiri kaydetti. Haziran, temmuz ve ağustosta ise kazandırdı.
Son üç aydaki toparlanmaya rağmen sekiz aylık bileşik reel sonuç yaklaşık eksi yüzde 3,12 oldu. Böylece dört yatırım aracı eksi bölgede kalırken, ilk iki sıra ayrıştı.
Borsayı ilk iki ay taşıdı
BIST 100, ocakta yüzde 7,23, şubatta yüzde 7,06 reel getiri sağladı. Marttaki yüzde 8,45’lik kaybın ardından nisan ve mayısta yeniden kazandırdı. Haziran, temmuz ve ağustostaki kayıplara rağmen endeks, dönemi yaklaşık yüzde 3,18 reel getiriyle tamamladı. Ancak bu sonuç zirve için yeterli olmadı.
Sekiz ayın lideri brüt mevduat faizi
Aylık TÜFE bazlı oranların bileşik hesaplanmasına göre ilk sırayı yüzde 4,14 reel getiriyle mevduat faizi (brüt) aldı. Mevduat; mart, mayıs, haziran, temmuz ve ağustosta pozitif reel getiri sağladı. Bu aylardaki kazançlar, ocak, şubat ve nisandaki kayıpları aşarak mevduatı BIST 100’ün önüne taşıdı.
Aylık liderlikle dönem liderliği farklı
-Mevduat mart, mayıs ve temmuzda
-altın ocak ve ağustosta
-BIST 100 şubat ve nisanda
-DİBS ise haziranda aylık reel getiri lideri oldu.
Ancak kazançların ve kayıpların büyüklüğü birlikte değerlendirildiğinde, sekiz ayın zirvesi brüt mevduat faizinin oldu.
Veriler, 2026'nın ilk 8 ayında nominal kazançtan çok enflasyon karşısındaki performansın yatırım araçları arasındaki sıralamayı değiştirdiğini ortaya koydu.