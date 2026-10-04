Ne altın ne de dolar: İlk 8 ayın en çok kazandıranı belli oldu

DİBS’te toparlanma kaybı silemedi

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), ocaktan mayısa kadar her ay negatif reel getiri kaydetti. Haziran, temmuz ve ağustosta ise kazandırdı.

Son üç aydaki toparlanmaya rağmen sekiz aylık bileşik reel sonuç yaklaşık eksi yüzde 3,12 oldu. Böylece dört yatırım aracı eksi bölgede kalırken, ilk iki sıra ayrıştı.