Ne lityum ne kobalt: 60 bin kez şarj edilebilen pil geliştirildi

Enerji depolama teknolojilerinde daha ucuz, daha güvenli ve daha dayanıklı sistem arayışı sürerken dikkat çekici bir araştırma sonucu açıklandı. Flinders Üniversitesi araştırmacıları, lityum ve kobalt kullanımına ihtiyaç duymayan yeni nesil su bazlı çinko-iyot pil geliştirdiklerini duyurdu.

Yeni sistemin öne çıkan tarafı yalnız farklı bir kimya kullanması değil. Araştırma ekibine göre pil, laboratuvar testlerinde 60 binin üzerinde şarj-deşarj döngüsüne ulaştı ve bu süreçte kapasitesini büyük ölçüde korudu. Bu da özellikle büyük enerji depolama sistemleri için önemli bir eşik anlamına geliyor.