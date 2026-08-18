Ne lityum ne kobalt: 60 bin kez şarj edilebilen pil geliştirildi
Avustralya’da geliştirilen su bazlı çinko-iyot pil, 60 bin şarj-deşarj döngüsünde kapasitesini büyük ölçüde korudu. Lityum ve kobalt kullanmayan sistem, daha ucuz, daha güvenli ve uzun ömürlü enerji depolama yarışında dikkat çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Enerji depolama teknolojilerinde daha ucuz, daha güvenli ve daha dayanıklı sistem arayışı sürerken dikkat çekici bir araştırma sonucu açıklandı. Flinders Üniversitesi araştırmacıları, lityum ve kobalt kullanımına ihtiyaç duymayan yeni nesil su bazlı çinko-iyot pil geliştirdiklerini duyurdu.
Yeni sistemin öne çıkan tarafı yalnız farklı bir kimya kullanması değil. Araştırma ekibine göre pil, laboratuvar testlerinde 60 binin üzerinde şarj-deşarj döngüsüne ulaştı ve bu süreçte kapasitesini büyük ölçüde korudu. Bu da özellikle büyük enerji depolama sistemleri için önemli bir eşik anlamına geliyor.
Yeni pil neden dikkat çekti?
Lityum-iyon bataryalar bugün telefonlardan elektrikli araçlara kadar çok geniş bir kullanım alanına sahip. Ancak maliyet, hammadde bağımlılığı, güvenlik ve uzun ömür gibi başlıklarda alternatif arayışı da hız kesmiyor.
Flinders Üniversitesi’nin geliştirdiği su bazlı çinko-iyot pil, tam da bu arayışın merkezine yerleşiyor. Çünkü sistem hem lityum ve kobalt gibi kritik metallere ihtiyaç duymuyor hem de çok uzun çevrim ömrü vadediyor.
60 bin döngü neden önemli?
Bir pilin toplam ömrünü belirleyen temel ölçütlerden biri, kaç kez şarj edilip boşaltılabildiği. Bu sayı ne kadar yüksekse pilin kullanım süresi ve ekonomik değeri de o kadar artıyor.
Araştırmacılar, geliştirdikleri pilin iki elektronlu depolama modunda 60 bin çevrim sonunda kapasitesinin yüzde 99’undan fazlasını koruduğunu belirtiyor. Dört elektronlu modda ise 20 bin çevrim sonunda kapasite koruması yaklaşık yüzde 85 düzeyinde gerçekleşti. kobalt içeren NMC lityum-iyon piller yüzde 80 deşarj derinliğinde yaklaşık 1.520 çevrim, kobaltsız LFP piller ise yaklaşık 2.400 çevrim sonunda başlangıçtaki kullanılabilir enerjinin yüzde 80’i seviyesine geliyor.
Mevcut pillerde sayı kaç?
60 bin çevrimlik sonuç, mevcut lityum-iyon teknolojileriyle karşılaştırıldığında farkı daha görünür hale getiriyor. ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre kobalt içeren NMC tipi lityum-iyon pillerde yüzde 80 deşarj derinliğinde yaklaşık 1.500 çevrim, kobaltsız LFP pillerde ise yaklaşık 2.400 çevrim referans alınıyor.
Deşarj derinliği azaltıldığında bu rakamlar yükseliyor; NMC piller yaklaşık 5 bin 500, LFP piller 8 bin çevrim seviyesine çıkabiliyor. Bazı özel NMC hücrelerinde 6 bin çevrime ulaşan sonuçlar da bulunuyor. Buna karşılık yeni çinko-iyot sisteminin laboratuvar testlerinde 60 bin çevrim sonunda kapasitesinin yüzde 99’dan fazlasını koruması, çevrim ömrü açısından dikkat çekici bir fark ortaya koyuyor.
Hedef telefon değil, büyük depolama sistemleri
Yeni pilin kısa vadede akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayar bataryalarının yerini alması beklenmiyor. Ancak sistemin sunduğu çevrim ömrü ve güvenlik avantajı, onu şebeke ölçeğinde enerji depolama için güçlü adaylardan biri haline getiriyor.
Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir kaynakların sisteme daha fazla girmesiyle birlikte, elektriği sık çevrime dayanarak depolayabilen bataryalara duyulan ihtiyaç da artıyor. Bu nedenle 60 bin çevrimlik performans yalnız teknik başarı değil, enerji altyapısı açısından da kritik bir işaret olarak görülüyor.
Avustralya’daki araştırma ekibi, lityum ve kobalt kullanmadan çalışan yeni nesil bir pil geliştirdi. Asıl dikkat çeken unsur ise bu pilin 60 bin kez şarj edilip boşaltılabilmesi oldu.
Bir pilin dayanıklılığını gösteren en önemli ölçütlerden biri çevrim sayısı. 60 bin döngü seviyesi, özellikle enerji depolama sistemleri için son derece güçlü bir dayanıklılık göstergesi olarak kabul ediliyor.
Pillerde yalnızca uzun süre çalışmak değil, bu süre boyunca kapasitenin ne kadar korunduğu da kritik. Yeni sistem, uzun kullanım boyunca performansını büyük ölçüde muhafaza ederek öne çıktı.
Lityum-iyon piller hâlâ teknolojinin ana omurgasını oluşturuyor. Ancak maliyet, tedarik zinciri baskısı ve kritik maden bağımlılığı, yeni alternatiflere olan ilgiyi artırıyor.
Kobalt yüksek maliyeti ve sınırlı tedarik yapısı nedeniyle batarya sektöründe hassas hammaddeler arasında yer alıyor. Bu nedenle kobaltsız batarya arayışı, hem maliyet hem de tedarik güvenliği açısından önem taşıyor.
Araştırma, su bazlı çinko-iyot pil teknolojisine dayanıyor. Bu yaklaşım, hem güvenlik hem de maliyet tarafında klasik lityum-iyon sistemlere karşı alternatif bir yol açıyor.
Çinko, lityuma kıyasla daha yaygın bulunan ve daha düşük maliyetli bir metal olarak öne çıkıyor. Bu da büyük ölçekli enerji depolama çözümlerinde önemli bir avantaj sağlayabilir.
İyot, pilin enerji depolama mekanizmasında önemli bir işlev üstleniyor. Ancak bu tür sistemlerde iyot türevlerinin zamanla yapıyı terk etmesi performansı düşürebildiği için, araştırmanın asıl başarısı bu sorunu sınırlayabilmesi oldu.
Araştırma ekibi, çapraz bağlı poli-siklodekstrin yapısıyla iyot türlerini katot içinde tutmayı başardı. Bu sayede performansı bozan kaçış etkisi azaltıldı ve pilin çevrim ömrü ciddi biçimde uzatıldı.
Klasik bazı batarya sistemlerinde kullanılan organik elektrolitler güvenlik riski yaratabiliyor. Su bazlı elektrolit ise daha güvenli ve daha istikrarlı bir yapı sunma potansiyeli taşıyor.
Araştırmacıların üzerinde durduğu en önemli avantajlardan biri güvenlik. Yanıcılık riski daha düşük bir sistem, özellikle büyük sabit enerji depolama sahalarında önemli tercih sebebi olabilir.
Lityum ve kobalt gibi pahalı ya da stratejik metaller yerine çinko ve iyot gibi seçeneklerin kullanılması, uzun vadede maliyetleri aşağı çekebilir. Bu da depolama yatırımlarının ekonomik fizibilitesini güçlendirebilir.
Bu tür bataryaların en güçlü aday olduğu alan, şebeke ölçeğinde enerji depolama sistemleri. Güneş ve rüzgâr enerjisinin dalgalı yapısını dengelemek için uzun ömürlü çözümlere ihtiyaç duyuluyor.
Hemen piyasaya çıkar mı? dersek: Henüz hayır. Teknoloji laboratuvar aşamasında olsa da, enerji yoğunluğu, ölçek büyütme ve gerçek saha performansı gibi başlıklarda yeni testler gerekiyor.
Bu çalışma, lityum dışı bataryalar yarışında önemli bir adım olarak görülüyor. Daha güvenli, daha ucuz ve daha uzun ömürlü depolama sistemleri enerji dönüşümünün önünü açabilecek başlıklardan biri haline geliyor.