Ne ucuzdan vazgeçiyor ne lüksten: Arada kalan ürünler kaybediyor

Aynı sepette hem ucuz hem premium var





Bugünün tüketicisi tek bir fiyat çizgisinde yürümüyor. Kahvede, kişisel bakımda ya da elektronik üründe daha fazla ödeme yapabiliyor; temizlik, temel gıda veya gündelik tüketimde ise fiyat hassasiyeti öne çıkıyor.

Bu nedenle aynı alışveriş sepetinde hem sade ekonomik ürünler hem de daha pahalı, daha iddialı ürünler yan yana durabiliyor.