Ne ucuzdan vazgeçiyor ne lüksten: Arada kalan ürünler kaybediyor
Küresel tüketici pazarında yeni bir ayrışma yaşanıyor. Aynı kişi bir üründe premium seçeneğe yönelirken başka bir üründe en ucuz alternatifi seçiyor. NIQ ve World Data Lab verileri, bu yeni dönemde asıl baskının orta fiyat segmentindeki markalarda toplandığını gösteriyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tüketicinin alışveriş kuralı değişti
Uzun süre tüketici davranışı gelir düzeyine göre okunuyordu. Geliri yüksek olanın daha pahalı, geliri sınırlı olanın daha ucuz ürüne gideceği varsayılıyordu.
Yeni tablo ise bu basit ayrımı bozuyor. Aynı tüketici bazı ürünlerde fiyatı ikinci plana iterken, bazı ürünlerde en uygun seçeneği arıyor.
Aynı sepette hem ucuz hem premium var
Bugünün tüketicisi tek bir fiyat çizgisinde yürümüyor. Kahvede, kişisel bakımda ya da elektronik üründe daha fazla ödeme yapabiliyor; temizlik, temel gıda veya gündelik tüketimde ise fiyat hassasiyeti öne çıkıyor.
Bu nedenle aynı alışveriş sepetinde hem sade ekonomik ürünler hem de daha pahalı, daha iddialı ürünler yan yana durabiliyor.
Orta fiyat segmenti iki taraftan sıkışıyor
En büyük baskı ne ucuz ne de gerçekten premium olan ürünlerde görülüyor. Çok ucuz olmadığı için fiyat avantajı yaratamayan, yeterince güçlü bir kalite ya da deneyim farkı sunamadığı için de premium tarafa çıkamayan ürünler zorlanıyor.
Tüketici, ödediği farkı haklı bulmadığı anda daha ucuz seçeneğe dönüyor.
Varlıklı tüketici pazarda hâlâ çok güçlü
Araştırmaya göre varlıklı tüketicilerin 2025 yılındaki toplam harcamaları 35,9 trilyon dolara ulaştı. Bu, küresel tüketim içinde çok güçlü bir alım gücünün varlığını koruduğunu gösteriyor.
Ancak dikkat çekici olan, bu grubun da her kategoride otomatik olarak pahalı ürüne yönelmemesi.
Geniş kitle de dev bir harcama gücü taşıyor
Araştırmada çekirdek tüketici grubunun 2025 harcamaları ise 31,6 trilyon dolar olarak hesaplandı. Yani daha geniş nüfusu temsil eden tüketici kitlesi de küresel pazarda dev bir ağırlığa sahip.
Sorun, bu kitlenin her ürün grubunda aynı davranışı göstermemesi. Tüketici artık kategori bazlı karar veriyor.
X kuşağı harcama yarışında önde
Bugün 45-60 yaş aralığında bulunan X kuşağının 2025’teki toplam harcamaları yaklaşık 15,2 trilyon dolar düzeyine ulaştı. Araştırma, bu kuşağın 2033’e kadar dünyanın en fazla harcama yapan kuşağı olmayı sürdüreceğine işaret ediyor.
Z kuşağı hızla geliyor
Z kuşağının küresel harcamalarının 2030’da 12 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu da genç tüketicilerin ekonomik etkisinin giderek büyüdüğünü gösteriyor. Ancak raporun asıl mesajı yalnızca kuşak farkı değil. Genç ya da yaşlı fark etmeksizin, tüketici artık daha seçici davranıyor.
Fiyat tek başına yetmiyor
Bugünün tüketicisi yalnızca en düşük fiyatı aramıyor. Ürünün kalite, güven, kolaylık, performans ya da deneyim açısından fark yaratıp yaratmadığına bakıyor. Eğer bu fark güçlü biçimde hissediliyorsa, daha pahalı ürün tercih edilebiliyor. Hissedilmiyorsa en ucuz alternatif öne çıkıyor.
Markalar için yeni savaş başladı
Bu tablo markalar açısından kritik bir uyarı veriyor. Artık yalnızca raf fiyatını belirlemek yetmiyor. Markanın ya belirgin biçimde ekonomik olması ya da tüketicinin gözünde gerçekten daha değerli görünmesi gerekiyor. Arada kalanlar için alan daralıyor.
Kaybedenler arada kalan ürünler olabilir
Yeni tüketici düzeninde asıl risk orta segmentte yoğunlaşıyor. Ne güçlü bir fiyat avantajı sunan ne de premium algıyı net biçimde kurabilen ürünler daha kırılgan hale geliyor. Tüketici ne ucuzdan vazgeçiyor ne de gerçekten değerli bulduğu üründe lüksten uzaklaşıyor. Mücadele, bu iki uç arasında sıkışan ürünlerde sertleşiyor.