Nefes Kredisi'ne nasıl başvurulur? Nefes Kredisi başvuru şartları neler?
TOBB Nefes Kredisi için yeni dönem başvuruları 8 Haziran 2026 tarihinde başlıyor. KOBİ’lere uygun koşullarda finansman sağlamayı amaçlayan kredi programında işletmeler 3 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Peki TOBB Nefes Kredisi’ne nasıl başvurulur, başvuru şartları neler, faiz oranları ve vadeler nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar...Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi programı yeniden devreye alınıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen kredi desteği için başvurular 8 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak.
TOBB Nefes Kredisi Nedir?
TOBB Nefes Kredisi, ekonomik faaliyetlerini sürdürmek ve nakit akışını güçlendirmek isteyen KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla oluşturulan bir kredi programıdır. TOBB, KGF ve bankaların ortak çalışmasıyla sunulan kredi paketi, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamayı ve reel sektöre destek vermeyi amaçlıyor.
TOBB Nefes Kredisi Başvuru Şartları Neler?
TOBB Nefes Kredisi’nden yararlanabilmek için işletmelerin TOBB’a bağlı oda veya borsa üyesi olması gerekiyor. Başvurular, programa dahil olan bankaların şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Kredi programı özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
TOBB Nefes Kredisi’ne Nasıl Başvurulur?
İşletmeler kredi başvurularını aşağıdaki bankalar üzerinden gerçekleştirebilecek:
Akbank
DenizBank
QNB Bank
T.C. Ziraat Bankası
Garanti BBVA
Halkbank
VakıfBank
Yapı Kredi
Ziraat Katılım Bankası
Başvurular, ilgili bankaların şubeleri aracılığıyla alınacak.
TOBB Nefes Kredisi Limiti Ne Kadar?
Açıklanan bilgilere göre bir işletme azami 3 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi tutarı, işletmenin finansal durumu ve bankaların değerlendirme süreçleri doğrultusunda belirlenecek.
TOBB Nefes Kredisi Faiz Oranı Kaç?
Program kapsamında kullandırılacak kredilerde; 24 aya kadar vadelerde yıllık yüzde 36 faiz, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak. Bu oranlar, kredi paketinin duyurulan mevcut koşullarını oluşturuyor.
Kredi Vadesi ve Geri Ödeme Şartları
TOBB Nefes Kredisi, işletmelere geri ödeme konusunda da önemli avantajlar sunuyor. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere azami 48 ay vadeyle kullandırılacak. Böylece işletmeler ilk aylarda nakit akışlarını daha rahat yönetebilecek.
İlk Etapta 25 Milyar TL Kaynak Sağlanacak
TOBB Nefes Kredisi kapsamında ilk aşamada 25 milyar TL’lik kredi hacmi işletmelerin kullanımına açılacak. Yetkililer, yıl içerisinde açıklanacak ilave limitlerle birlikte toplam kredi hacminin 100 milyar TL’ye ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtiyor.
Geçen Yıl 61 Bin Firma Yararlanmıştı
Kredi Garanti Fonu’nun Özkaynak Kefalet Programı kapsamında yürütülen TOBB Nefes Kredisi’nden geçen yıl yoğun ilgi gördü. 2025 yılında yaklaşık 61 bin firma programdan yararlanırken, toplam kredi hacmi 81 milyar TL seviyesine ulaştı.
Ekonomi yönetimi, bankalar ve KGF’nin koordinasyonuyla yeniden başlatılan TOBB Nefes Kredisi’nin, özellikle finansmana erişimde zorlanan KOBİ’ler için önemli bir destek mekanizması olması bekleniyor.
8 Haziran’da başlayacak başvurularla birlikte binlerce işletmenin uygun koşullarda krediye erişmesi ve ekonomik faaliyetlerini güçlendirmesi hedefleniyor.