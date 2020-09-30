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Normalleşme yolunda atılan adımlar
Türk Lirası'nda yaşanan ve giderek derinleşen değer kaybının önüne geçmek isteyen ekonomi yönetimi, ağustos başında düğmeye bastı. O dönem swap hamlesi ile başlayan normalleşme adımları geçen hafta 200 baz puanlık faiz artışla güçlendirildi. İşte piyasaların 2 aylık 'normalleşme' takvimi...
30 Eylül 2020