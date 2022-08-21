'Norwegian Jade' Bodrum'a demirledi

Santorini Limanı'ndan yola çıkan ve Bodrum'a ulaşan 294 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğunluğu ABD'li, İngiliz ve İspanyol olmak üzere toplam 1214 yolcu ile 1029 personel bulunuyor.

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