"Nükleer tekniklerle" geliştirilen nohutta hasat başladı

Denizli Ticaret Borsası (DTB) öncülüğünde, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü (NÜKEN), Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 2016 yılında başlatılan proje kapsamında geliştirilerek "Borsa 20" adı verilen tohumlar, Tavas ilçesindeki 2,5 dekarlık tarlaya ekildi.

Hastalıklara karşı daha dayanıklı tohum üretmek için kurumların projeyle bir araya geldiğini dile getiren Tefenlili, "Geldiğimiz nokta ise 'Borsa 20' olarak adlandırdığımız çeşidimiz verim, boy yüksekliği ve kalitesi olarak öne çıktı. Leblebicinin aradığı bir ürün olarak tespit ettik." ifadelerini kullandı.