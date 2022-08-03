"Nükleer tekniklerle" geliştirilen nohutta hasat başladı
Denizli'de "Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi" kapsamında geliştirilen tohum çeşidinin ilk hasadı yapıldı.
Denizli Ticaret Borsası (DTB) öncülüğünde, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü (NÜKEN), Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 2016 yılında başlatılan proje kapsamında geliştirilerek "Borsa 20" adı verilen tohumlar, Tavas ilçesindeki 2,5 dekarlık tarlaya ekildi.
İlk hasat, çiftçilerin yanı sıra DTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili'nin katılımıyla yapıldı.
DTB Yönetim Kurulu Başkanı Tefenlili, basın mensuplarına, nohut üretiminin Denizli için önemli olduğunu belirtti.
Hastalıklara karşı daha dayanıklı tohum üretmek için kurumların projeyle bir araya geldiğini dile getiren Tefenlili, "Geldiğimiz nokta ise 'Borsa 20' olarak adlandırdığımız çeşidimiz verim, boy yüksekliği ve kalitesi olarak öne çıktı. Leblebicinin aradığı bir ürün olarak tespit ettik." ifadelerini kullandı.