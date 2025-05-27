Nvidia bilançosu bugün mü, yarın mı? Nvidia bilançosu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia'nın bilanço tarihleri araştırılıyor. Yapay zeka ve çip sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar için büyük önem taşıyan bilançoların ne zaman, saat kaçta açıklanacağı sorgulanıyor. İşte detaylar...

Nvidia'nın piyasa değeri

Mayıs 2025 itibarıyla Nvidia'nın piyasa değeri yaklaşık 3,2 trilyon ABD doları seviyesindedir. Bu değerle Nvidia, Apple ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin ardından dünyanın en değerli şirketlerinden biri konumundadır.