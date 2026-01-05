OCAK 2026 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU: Memur 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte zam oranı...
Memur, memur emeklisinin yüzde 11'lik zammına bugün bir de 6 aylık enflasyon farkı eklendi. 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte memurun ve memur emeklisinin zam oranı kesinleşti. Milyonlarca kişi bu oranı öğrenmek adına sabahın ilk ışıklarından bu yana "Memur 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu", "Memur emeklisi maaşı zam oranı kaç oldu" sorularını yöneltiyor.
Ocak ayı memur ve memur emeklisi için zam anlamına geliyor. Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı ÜFE ve TÜFE oranları sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Memur ve memur emeklisi bu oranları öğrenmek için can atarken tekrar tekrar "Memur 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu", "Memur emeklisi maaşı zam oranı kaç oldu" sorularına yanıt aranıyor.
Memur 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Memur, memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkı, TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyon oranı sonrası belli oldu. Kurum saat 10.00'da verileri paylaştı ve her iki kesimin yüzde 11'lik zammına yüzde 7.6 6 aylık enflasyon farkı yansıtılacak.
Memur ve memur emeklisi için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak açıklanmıştı.
Memur emeklisi maaşı zam oranı kaç oldu?
TÜİK'in açıkladığı rakamlar sonrası memur ve memur emeklisi yüzde 18.60 zam alacak.
Öte yandan Ankara kulislerinde refah payı bekletişi bir haylü düşük.