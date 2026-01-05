OCAK 2026 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU: Memur 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte zam oranı...

Ocak ayı memur ve memur emeklisi için zam anlamına geliyor. Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı ÜFE ve TÜFE oranları sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Memur ve memur emeklisi bu oranları öğrenmek için can atarken tekrar tekrar "Memur 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu", "Memur emeklisi maaşı zam oranı kaç oldu" sorularına yanıt aranıyor.