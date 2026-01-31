Ocak ayında hangi yatırım kazandırdı? İşte yılın ilk ayının getiri şampiyonları...

Trump’tan FED Başkanlığı için Warsh mesajı

Bu süreçte ABD Başkanı Trump, mayıs ayında değişmesi planlanan FED Başkanlığı için daha önce FED’de görev yapmış olan Kevin Warsh’ı aday gösterdi. Warsh’ın faiz indirimine sıcak baktığını düşündüğünü ifade eden Trump, ancak bu konuda kendisinden herhangi bir taahhüt almadığını ve böyle bir beklentinin uygunsuz olacağını söyledi.