Ocak ayında hangi yatırım kazandırdı? İşte yılın ilk ayının getiri şampiyonları...
Ocak ayında küresel piyasalarda emtia rallisi öne çıkarken, ayın son günlerinde altın ve gümüşte sert satışlar yaşandı. Yurt içinde enflasyonun beklentilerin altında kalması ve faiz indirimi Borsa İstanbul’u rekorlara taşıdı. Dolar sakin seyrederken tahvil faizleri ve risk primi geriledi. İşte ocak ayında kazandıran yatırım araçları...
Piyasalarda yılın ilk ayı, hem yurt içinde hem de küresel ölçekte oldukça dalgalı ve yoğun fiyat hareketlerine sahne oldu. Küresel cephede emtia piyasalarında güçlü bir ralli izlenirken, özellikle altın ve gümüşte ocak ayının son iki işlem gününde yaşanan sert geri çekilmeler dikkat çekti.
Yurt içinde faizler gerilerken Borsa İstanbul rekor kırdı
Yurt içi piyasalarda faiz oranlarındaki düşüş eğilimi sürerken, döviz kurlarında görece sakin bir görünüm öne çıktı. Borsa İstanbul, tarihinin en güçlü ocak aylarından birini geride bırakarak rekorlarla dolu bir ayı tamamladı.
ABD kaynaklı jeopolitik riskler güvenli liman talebini artırdı
Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün haberine göre, Küresel piyasalarda, özellikle ABD kaynaklı jeopolitik gelişmeler güvenli liman altına talebini artırdı. Ocak ayında Washington yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik operasyonu, Grönland’ı satın alma yönündeki ısrarı ve son olarak Orta Doğu’ya uçak gemisi göndererek İran’a yönelik tehditlerini artırması, kıymetli metallere destek sağladı.
FED faizleri sabit tuttu, dolar endeksi dipten döndü
Dolar bazlı emtialar açısından kritik öneme sahip olan ABD Merkez Bankası da yılın ilk faiz kararını ocak ayında açıkladı. FED, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 3,50–3,75 aralığında sabit tuttu. Aynı dönemde dolar endeksi (DXY), ocak ayında 95,5 seviyesine kadar gerileyerek son dört yılın en düşük noktalarını test etti. Daha sonra toparlanan endeks, ayı 97,15 seviyesinden kapattı.
Trump’tan FED Başkanlığı için Warsh mesajı
Bu süreçte ABD Başkanı Trump, mayıs ayında değişmesi planlanan FED Başkanlığı için daha önce FED’de görev yapmış olan Kevin Warsh’ı aday gösterdi. Warsh’ın faiz indirimine sıcak baktığını düşündüğünü ifade eden Trump, ancak bu konuda kendisinden herhangi bir taahhüt almadığını ve böyle bir beklentinin uygunsuz olacağını söyledi.
Enflasyon verileri iç piyasada dengeleri değiştirdi
Ocak ayı, yurt içinde 2025 yılına ilişkin enflasyon verileriyle başladı. Yıllık TÜFE, beklentilerin altında kalarak yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayına ilişkin aylık enflasyon da yüzde 0,89 ile tahminlerin altında kaldı.
TCMB’den faiz indirimi, Fitch’ten pozitif adım
Bu verilerin ardından tahvil faizlerinde gerileme görülürken, borsada da yukarı yönlü bir hareket başladı. Ayın ikinci yarısında toplanan TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37,00 seviyesine çekti ve ihtiyatlı duruşunu sürdürdü. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise Türkiye’nin not görünümünü “pozitif”e çevirdi.
Tahvil faizi ve CDS geriledi
İki yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 35’in altına inerken, CDS risk primi de gerileyerek haftayı 220 seviyelerine yakın tamamladı.
Borsa İstanbul güçlü kapanış yaptı
İç piyasalarda “enflasyon ve faizlerde düşüş” beklentisinin desteğiyle yükselen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, ocak ayını 13.838 puandan tamamladı.
Altın ve gümüşte rekor sonrası sert satış
Küresel piyasalarda ons altın, ay içinde 5.602 dolarla zirve görmesine rağmen, perşembe ve cuma günleri gelen sert satışların ardından ocak kapanışını 4.895 dolardan yaptı. Ons fiyatındaki hareket gram altına da yansıdı. Ocak ayında 7.811 TL ile rekor seviyeyi gören spot gram altın, ayı 6.805 TL’den kapattı. Gümüş ise ocak ayında 121,65 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaşmasının ardından, son iki günde yaşanan sert düşüşle birlikte ayı 85,20 dolardan tamamladı.