Ocak zammı öncesi yarış kızıştı: Emekli promosyonu 60 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Ocak ayında açıklanacak emekli zammı öncesi bankalar arasında promosyon savaşı başladı. Milyonlarca emekliyi kendi portföyüne katmak isteyen bankalar, promosyon tutarlarını yukarı çekti. Kamu bankalarında 12 bin TL'den başlayan ödemeler, özel bankalarda kampanyalarla birlikte 60 bin TL'ye kadar yükselirken zam oranlarının netleşmesiyle birlikte promosyon tutarlarının yeni rekorlara ulaşması bekleniyor. İşte banka banka, en yüksek emekli promosyonunu veren bankalar ve güncel promosyon tutarları...

Ocak zammı öncesi yarış kızıştı: Emekli promosyonu 60 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 1

Ocak ayında yapılacak emekli zammı öncesi bankalar promosyon yarışına hız verdi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için bankaların sunduğu promosyon tutarları 31 bin TL'ye kadar yükselirken kampanyalarla birlikte toplam kazanç bazı bankalarda 60 bin TL'ye yaklaştı.

 

Ocak zammı öncesi yarış kızıştı: Emekli promosyonu 60 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 2

Kamu bankaları daha sınırlı ttuarlarda promosyon sunarken, özel bankalar ek koşullar karşılığında daha yüksek promosyonlar verebiliyor. 3 Ocak'ta açıklanacak zam oranlarının ardından bankaların promosyon tutarlarını daha da yukarı çekeceği öngörülüyor.

 

Ocak zammı öncesi yarış kızıştı: Emekli promosyonu 60 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 3

Peki en yüksek emekli promosyonu hangi bankada?

İşte banka banka güncel emekli promosyonları...

Ocak zammı öncesi yarış kızıştı: Emekli promosyonu 60 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 4

Ziraat Bankası

12 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriyor

Ocak zammı öncesi yarış kızıştı: Emekli promosyonu 60 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 5

TEB

Ek şartlarla 21 binTL'ye kadar promosyon veriyor

Ocak zammı öncesi yarış kızıştı: Emekli promosyonu 60 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 6

İş Bankası

Toplam 24 bin TL'ye kadar promosyon veriyor

Ocak zammı öncesi yarış kızıştı: Emekli promosyonu 60 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 7

Garanti BBVA

Kampanyalarla 25 bin TL'ye kadar promosyon veriyor

Ocak zammı öncesi yarış kızıştı: Emekli promosyonu 60 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 8

DenizBank

Toplam 27 bin TL'ye kadar promosyon veriyor

Ocak zammı öncesi yarış kızıştı: Emekli promosyonu 60 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 9

Yapı Kredi

30 bin TL'ye kadar promosyon veriyor

Ocak zammı öncesi yarış kızıştı: Emekli promosyonu 60 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 10

VakıfBank

Kampanyalarla 30 bin TL'ye kadar promosyon veriyor

Ocak zammı öncesi yarış kızıştı: Emekli promosyonu 60 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 11

QNB

31 bin TL'ye kadar promosyon veriyorpromosyon

Ocak zammı öncesi yarış kızıştı: Emekli promosyonu 60 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 12

Halkbank

Kampanyalarla birlikte toplam 60 bin TL'ye varan avantaj

Ocak zammı öncesi yarış kızıştı: Emekli promosyonu 60 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 13

Emekli promosyonu nasıl alınır?

Emekliler promosyon alabilmek için maaşlarını seçtikleri bankaya taşıyor ve 3 yıllık taahhütle bu bankada kalmak için anlaşıyor. Taşıma işlemleri banka şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan banka değiştirilebiliyor, ancak kalan promosyon tutarı iade ediliyor.

Ocak zammı öncesi yarış kızıştı: Emekli promosyonu 60 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 14

Promosyon tutarı, emeklinin maaşına göre kademeli olarak hesaplanıyor. En yüksek ödemeler, üst maaş grubuna yönelik olarak sunuluyor.

