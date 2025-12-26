Emekli promosyonu nasıl alınır?

Emekliler promosyon alabilmek için maaşlarını seçtikleri bankaya taşıyor ve 3 yıllık taahhütle bu bankada kalmak için anlaşıyor. Taşıma işlemleri banka şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan banka değiştirilebiliyor, ancak kalan promosyon tutarı iade ediliyor.