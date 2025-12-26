Ocak zammı öncesi yarış kızıştı: Emekli promosyonu 60 bin TL'ye dayandı! Hangi banka ne kadar veriyor?
Ocak ayında açıklanacak emekli zammı öncesi bankalar arasında promosyon savaşı başladı. Milyonlarca emekliyi kendi portföyüne katmak isteyen bankalar, promosyon tutarlarını yukarı çekti. Kamu bankalarında 12 bin TL'den başlayan ödemeler, özel bankalarda kampanyalarla birlikte 60 bin TL'ye kadar yükselirken zam oranlarının netleşmesiyle birlikte promosyon tutarlarının yeni rekorlara ulaşması bekleniyor. İşte banka banka, en yüksek emekli promosyonunu veren bankalar ve güncel promosyon tutarları...
Ocak ayında yapılacak emekli zammı öncesi bankalar promosyon yarışına hız verdi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için bankaların sunduğu promosyon tutarları 31 bin TL'ye kadar yükselirken kampanyalarla birlikte toplam kazanç bazı bankalarda 60 bin TL'ye yaklaştı.
Kamu bankaları daha sınırlı ttuarlarda promosyon sunarken, özel bankalar ek koşullar karşılığında daha yüksek promosyonlar verebiliyor. 3 Ocak'ta açıklanacak zam oranlarının ardından bankaların promosyon tutarlarını daha da yukarı çekeceği öngörülüyor.
Peki en yüksek emekli promosyonu hangi bankada?
İşte banka banka güncel emekli promosyonları...
Ziraat Bankası
12 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriyor
TEB
Ek şartlarla 21 binTL'ye kadar promosyon veriyor
İş Bankası
Toplam 24 bin TL'ye kadar promosyon veriyor
Garanti BBVA
Kampanyalarla 25 bin TL'ye kadar promosyon veriyor
DenizBank
Toplam 27 bin TL'ye kadar promosyon veriyor
Yapı Kredi
30 bin TL'ye kadar promosyon veriyor
VakıfBank
Kampanyalarla 30 bin TL'ye kadar promosyon veriyor
QNB
31 bin TL'ye kadar promosyon veriyorpromosyon
Halkbank
Kampanyalarla birlikte toplam 60 bin TL'ye varan avantaj
Emekli promosyonu nasıl alınır?
Emekliler promosyon alabilmek için maaşlarını seçtikleri bankaya taşıyor ve 3 yıllık taahhütle bu bankada kalmak için anlaşıyor. Taşıma işlemleri banka şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan banka değiştirilebiliyor, ancak kalan promosyon tutarı iade ediliyor.
Promosyon tutarı, emeklinin maaşına göre kademeli olarak hesaplanıyor. En yüksek ödemeler, üst maaş grubuna yönelik olarak sunuluyor.