Ocakta en çok satılan otomotiv markaları: Fiat ilk sırada

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 yılı ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 olarak gerçekleşti. Otomobil satışları ise 2022 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 azalarak 29 bin 20 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 8,9 artışla 9 bin 111 seviyesinde kayıtlara geçti. Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 6 bin 871 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı 4 bin 684 satışla Renault ve 4 bin 350 satışla Ford takip etti.

Bu yılın ocak ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri ise şöyle: