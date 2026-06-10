Ödüllü çikolatacı 6 yılda battı
İngiltere'nin ödüllü butik çikolata markalarından biri olarak gösterilen Kakawa Artisan Chocolate & Co, artan borç yüküne daha fazla dayanamadı. Şirketin 70 bin sterlini aşan borç nedeniyle tasfiye sürecine girdiği açıklandı.
İngiltere merkezli çikolata üreticisi Kakawa Artisan Chocolate & Co'nun faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığı bildirildi. Kent bölgesinde faaliyet gösteren ve kazandığı ödüllerle dikkat çeken şirket, artan mali sorunların ardından gönüllü tasfiye sürecine girdi.
Şirketin yalnızca altı yıllık faaliyetinin ardından bu kararı almak zorunda kalması, İngiltere'deki gıda ve perakende sektöründe yaşanan ekonomik baskıları yeniden gündeme taşıdı.
Şirketin mali kayıtlarına göre borçların zaman içinde artarak 70 bin sterlini aştığı belirtildi. Tasfiye sürecinin yönetimi için Parker Andrews Limited şirketinden Grace Jones ve David Perkins görevlendirildi.
İngiltere Resmi Gazetesi'nde yayımlanan duyuruda, şirket ortaklarının yaptığı genel kurul toplantısında işletmenin gönüllü olarak tasfiye edilmesine karar verildiği kaydedildi.
Kakawa Artisan Chocolate, 2023 yılında üretim kapasitesini artırmak amacıyla önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Şirketin sabit varlıklarının yaklaşık iki katına çıkarıldığı, yeni ekipman ve üretim araçları için ek borçlanmaya gidildiği ortaya çıktı.
Ancak yapılan yatırımlar satış gelirlerinde beklenen artışı sağlayamadı. Şirketin kısa vadeli varlıkları sonraki dönemde büyümek yerine yaklaşık 6 bin 400 sterlin seviyesinde kaldı. Bu durum gelirlerin artmaması ve borç yükünün yükselmesiyle birlikte mali yapının sürdürülemez hale gelmesine yol açtı.
Şirketin mali tabloları, ekonomik sıkıntıların yeni olmadığını gösteriyor. Uzmanlar, son yıllarda kakao fiyatlarında yaşanan yükseliş, enerji maliyetlerindeki artış ve tüketici harcamalarındaki yavaşlamanın özellikle küçük ve butik üreticiler üzerinde ciddi baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor.
Kakawa Artisan Chocolate'ın da bu olumsuz koşullardan etkilendiği ve son iki yıldır finansal zorluklarla mücadele ettiği belirtiliyor.
Ödüllü bir markanın faaliyetlerini durdurmak zorunda kalması, İngiltere'deki bağımsız çikolata üreticileri arasında da endişeye neden oldu.
Şirketten ve tasfiye sürecini yöneten kurumlardan konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılmazken, sektördeki birçok gözlemci artan maliyetlerin küçük üreticiler üzerindeki baskısının önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini değerlendiriyor.