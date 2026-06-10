Ödüllü çikolatacı 6 yılda battı

Ancak yapılan yatırımlar satış gelirlerinde beklenen artışı sağlayamadı. Şirketin kısa vadeli varlıkları sonraki dönemde büyümek yerine yaklaşık 6 bin 400 sterlin seviyesinde kaldı. Bu durum gelirlerin artmaması ve borç yükünün yükselmesiyle birlikte mali yapının sürdürülemez hale gelmesine yol açtı.