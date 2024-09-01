Öğrenciler dikkat! Alınabilecek en iyi fiyat performans ürünü vergisiz cep telefonları belli oldu
Milyonlarca öğrenci için ders zilinin çalmasına bir hafta kaldı. Hükümetin yüksek okul ve üniversitesi öğrencileri için başlattığı vergisiz cep telefonu uygulaması ise bu dönemde ilgi görüyor. Öğrenciler bu süreçte “Hangi telefon fiyat performans ürünü” diye internetten araştırmalar yapıyor. “Vergisiz cep telefonu hangi fiyattaki telefonları kapsıyor” sorusu da öne çıkıyor. İşte vergisiz cep telefonunda detaylar ve 9 bin 500 lira altına alınabilecek en iyi cep telefonları… (Marka marka, model model öğrenciler için en uygun cep telefonu listesi)
Vergisiz telefon almak için şartlar nelerr?
Bu fırsattan yararlanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 26 yaşından gün almamış olmak şart. Posta yazarı Murat Gülderen'in haberine göre, ikinci el cihazlar bu kapsamda yer almıyor ve satın alınan cihazın en az iki yıl boyunca kullanılması gerekiyor. Bu imkandan faydalanan öğrenciler, telefonlarını iki yıl boyunca satamayacaklar.
Bakanlık vergiyi iade ediyor
Satın alınan teknolojik cihaz için bildirilen IBAN numarasının, cihazı alan öğrenciye ait olması şart. Yani, telefonun faturası mutlaka öğrencinin adına düzenlenmeli. İşlem tamamlandıktan sonra, teknolojik cihaz desteği tutarı Bakanlık tarafından öğrencinin bildirdiği IBAN numarasına aktarılıyor.
İşte öğrencilerin vergi avantajından faydalanarak alabilecekleri en iyi cep telefonları…
Infinix Note 30
Ana Kamera: 64 megapiksel
RAM: 8 GB
Dahili Bellek: 256 GB
Batarya: 5000 mAh
Fiyat: 9.449 TL