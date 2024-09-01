Öğrenciler dikkat! Alınabilecek en iyi fiyat performans ürünü vergisiz cep telefonları belli oldu

Vergisiz telefon almak için şartlar nelerr?

Bu fırsattan yararlanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 26 yaşından gün almamış olmak şart. Posta yazarı Murat Gülderen'in haberine göre, ikinci el cihazlar bu kapsamda yer almıyor ve satın alınan cihazın en az iki yıl boyunca kullanılması gerekiyor. Bu imkandan faydalanan öğrenciler, telefonlarını iki yıl boyunca satamayacaklar.