Okul servis ücretleri belli oldu: Rakamlar cep yakacak

İstanbul'da servis ücreti 93 bin lirayı aştı

İstanbul'da yıllık servis ücreti en kısa mesafe olan 0-1 kilometrede 39 bin 970 lira olarak belirlendi. Yıllık ücret 5-7 kilometrede 48 bin 249 liraya, 9-11 kilometrede 58 bin 923 liraya, 13-15 kilometrede 71 bin 239 liraya ulaşıyor.

23-25 kilometre arasındaki en uzun mesafe tarifesi ise 93 bin 610 lira oldu.