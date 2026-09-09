Okul servis ücretleri belli oldu: Rakamlar cep yakacak
Yeni eğitim öğretim yılı öncesi üç büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu. Yıllık ücretler mesafeye göre 27 bin liradan başlayıp 93 bin liraya kadar çıkarken en yüksek tarife İstanbul'da görüldü. Zam oranında ise yüzde 35 ile İzmir ilk sırada yer aldı.
14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de ailelerin ödeyeceği okul servis ücretleri netleşti.
Yeni tarifeyle servis ücretlerine İstanbul'da yüzde 10, Ankara'da yüzde 25,49, İzmir'de ise yüzde 35 zam yapıldı. Üç büyükşehir karşılaştırıldığında en düşük başlangıç ücreti Ankara'da, en yüksek yıllık ücret ise İstanbul'da oluştu.
İstanbul'da servis ücreti 93 bin lirayı aştı
İstanbul'da yıllık servis ücreti en kısa mesafe olan 0-1 kilometrede 39 bin 970 lira olarak belirlendi. Yıllık ücret 5-7 kilometrede 48 bin 249 liraya, 9-11 kilometrede 58 bin 923 liraya, 13-15 kilometrede 71 bin 239 liraya ulaşıyor.
23-25 kilometre arasındaki en uzun mesafe tarifesi ise 93 bin 610 lira oldu.
En düşük başlangıç tarifesi Ankara'da
Ankara'da okul servis ücretleri 0-3 kilometre için yıllık 27 bin 331 liradan başlıyor. Ücret 3-6 kilometrede 30 bin 155 lira, 6-10 kilometrede 34 bin 785 lira ve 10-15 kilometrede 40 bin 432 lira olarak uygulanacak. 15 kilometrenin üzerindeki her kilometre için ayrıca 527 lira alınacak.
Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı İlyas Aktürk de üç büyükşehir arasında en düşük servis ücretlerinin Ankara'da olduğunu söyledi.
Servis esnafının yüzde 60 zam talep ettiğini belirten Aktürk, önce yüzde 40 artış üzerinde anlaşmaya varıldığını ancak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin tarifeyi yüzde 25,49 zamla onayladığını ifade etti.
En yüksek zam İzmir'de
Üç büyükşehir arasında yıllık zam oranının en yüksek olduğu şehir ise yüzde 35 ile İzmir oldu. İzmir'de yıllık servis ücreti 0-3 kilometrede 32 bin 850 liradan başlayacak. Tarife 7-10 kilometrede 43 bin 20 lira, 16-20 kilometrede 61 bin 110 lira, 26-30 kilometrede 74 bin 880 lira olacak. 36-40 kilometrelik mesafede ise ailelerin ödeyeceği yıllık tutar 83 bin 250 liraya ulaşacak.
Aktürk, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle servis esnafını zor bir yılın beklediğini belirterek anlaşmaların yıllık yapıldığını ve sezon boyunca hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.