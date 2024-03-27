Ölüm aylığı alanlar "promosyon" alabilecek mi? Başvurular nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarınca emeklilere verilen promosyon ödemelerinde artış yapıldığını ve emeklilere 8 ile 12 bin TL arasında promosyon verileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine bir gelişme daha yaşandı ve SGK, kurumdan ölüm aylığı alan 3,3 milyon kişiye de ödeme yapılacağını belirtti.

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