Ölüm aylığı alanlar "promosyon" alabilecek mi? Başvurular nasıl yapılacak?
SGK, ölüm aylığı alan kişilere de 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu. Ölüm aylığı promosyon ödemesinin alınabilmesi için hak sahiplerinin kamu bankaları olan Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'a giderek ya da internet üzerinden başvuruda bulunmalarının gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarınca emeklilere verilen promosyon ödemelerinde artış yapıldığını ve emeklilere 8 ile 12 bin TL arasında promosyon verileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine bir gelişme daha yaşandı ve SGK, kurumdan ölüm aylığı alan 3,3 milyon kişiye de ödeme yapılacağını belirtti.
Kamu bankalarının emeklilere verdiği promosyon ödemelerinde artışa gidildi. SGK, ölüm aylığı alan kişilere 5 bin TL promosyon verileceğini duyurdu. Konu hakkında SGK web sitesinde şu ifadelere yer verdi;
Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.
Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır.