Önce artırdı, şimdi azaltıyor: Citi'nin altın hesabı değişti
Fed'e ilişkin beklentilerini değiştiren Citi, altın yatırımlarında geri adım attı. Daha önce ılımlı para politikası ve ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım programı açıklayacağı beklentisiyle altın pozisyonlarını artıran banka, portföylerindeki altın miktarını ve ağırlığını azalttı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Citi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı bir para politikası izleyeceği beklentisiyle altın yatırımlarında azaltmaya gitti.
Banka, portföylerindeki altın varlıklarını azaltırken toplam varlık dağılımında altına ayırdığı payı da düşürdü.
Altın alımını destekleyen beklentiler değişti
Banka, daha önce Fed'in daha ılımlı bir politika benimseyeceğini ve ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım programı açıklayacağını öngörerek spot altın pozisyonlarını artırmıştı.
Bu iki gelişmenin altın fiyatlarına destek sağlayacağı düşünülüyordu.
Ancak Jackson Hole sempozyumu sonrasında Fed'in izleyeceği politikaya ilişkin beklentilerin sıkılaşma yönünde değişmesi ve enerji fiyatlarının yükselmesi, bankanın yatırım değerlendirmesini yeniden şekillendirdi.
Citi ekonomistleri, gelinen aşamada Fed'in faiz artırmasını bekliyor.
Kararda ABD faizlerinin seyri etkili oldu
Citi, altın pozisyonlarını azaltmasında belirleyici unsurun ABD faizlerine ilişkin görünüm olduğunu bildirdi.
Banka, altın fiyatlarının yönü üzerinde en güçlü etkiye sahip unsurun ABD'deki faiz oranları olduğunu vurguladı.