Google Haberler

Önce artırdı, şimdi azaltıyor: Citi'nin altın hesabı değişti

Fed'e ilişkin beklentilerini değiştiren Citi, altın yatırımlarında geri adım attı. Daha önce ılımlı para politikası ve ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım programı açıklayacağı beklentisiyle altın pozisyonlarını artıran banka, portföylerindeki altın miktarını ve ağırlığını azalttı.

Damla Kaya
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Önce artırdı, şimdi azaltıyor: Citi'nin altın hesabı değişti - Resim: 1

Citi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sıkı bir para politikası izleyeceği beklentisiyle altın yatırımlarında azaltmaya gitti.

1 8
Önce artırdı, şimdi azaltıyor: Citi'nin altın hesabı değişti - Resim: 2

Banka, portföylerindeki altın varlıklarını azaltırken toplam varlık dağılımında altına ayırdığı payı da düşürdü.

2 8
Önce artırdı, şimdi azaltıyor: Citi'nin altın hesabı değişti - Resim: 3

Altın alımını destekleyen beklentiler değişti

Banka, daha önce Fed'in daha ılımlı bir politika benimseyeceğini ve ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım programı açıklayacağını öngörerek spot altın pozisyonlarını artırmıştı.

3 8
Önce artırdı, şimdi azaltıyor: Citi'nin altın hesabı değişti - Resim: 4

Bu iki gelişmenin altın fiyatlarına destek sağlayacağı düşünülüyordu.

4 8
Önce artırdı, şimdi azaltıyor: Citi'nin altın hesabı değişti - Resim: 5

Ancak Jackson Hole sempozyumu sonrasında Fed'in izleyeceği politikaya ilişkin beklentilerin sıkılaşma yönünde değişmesi ve enerji fiyatlarının yükselmesi, bankanın yatırım değerlendirmesini yeniden şekillendirdi.

5 8
Önce artırdı, şimdi azaltıyor: Citi'nin altın hesabı değişti - Resim: 6

Citi ekonomistleri, gelinen aşamada Fed'in faiz artırmasını bekliyor.

6 8
Önce artırdı, şimdi azaltıyor: Citi'nin altın hesabı değişti - Resim: 7

Kararda ABD faizlerinin seyri etkili oldu

Citi, altın pozisyonlarını azaltmasında belirleyici unsurun ABD faizlerine ilişkin görünüm olduğunu bildirdi.

7 8
Önce artırdı, şimdi azaltıyor: Citi'nin altın hesabı değişti - Resim: 8

Banka, altın fiyatlarının yönü üzerinde en güçlü etkiye sahip unsurun ABD'deki faiz oranları olduğunu vurguladı.

8 8
Kaynak: HABER MERKEZİ