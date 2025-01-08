Önümüzdeki 5 yıl içinde ölecek ve yükselişe geçecek meslekler belli oldu!
Dünya büyük bir teknoloji devrimi yaşarken, pek çok meslek tarihe karışıyor. İstihdamda en çok aranan elemanların yerini robotlar ve yapay zeka araçları alıyor. Araştırmalara göre de önümüzdeki 5 yıl içinde ölecek ve yükselişe geçecek meslekler belli oldu. Dünya Ekonomik Forumu, 2030'da sürpriz şekilde geri dönecek iş kolunu da açıkladı.
Teknoloji yapay zeka ile boyut atlarken istihdamın da rotası değişiyor. Önümüzdeki 5 yıl boyunca tarım işçiliğinin yeniden önem kazanması beklenirken kasiyerlik, memurluk ve asistanlık gibi mesleklerin öleceği düşünülüyor.
Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu'na göre değişen teknoloji, ekonomi ve demografik yapının 2030'a kadar 78 milyonluk net yeni iş fırsatı oluşturacağı öngörülüyor. Bazı yeteneklerin öne çıkacağı, bazılarına ise ihtiyaç kalmayacağı değerlendiriliyor.
92 milyon kişi işini kaybedecek
Ancak değişen eğilimler 92 milyonluk mevcut istihdamı da yerinden ederek milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden olabilir.
Dünyada en hızlı büyüyen mesleklerin bir kısmını teknoloji, veri ve yapay zeka alanları oluştururken, teslimat, bakım, eğitim ve tarım gibi temel ekonomi rollerinde de büyüme bekleniyor.