Önümüzdeki 5 yıl içinde ölecek ve yükselişe geçecek meslekler belli oldu!

Teknoloji yapay zeka ile boyut atlarken istihdamın da rotası değişiyor. Önümüzdeki 5 yıl boyunca tarım işçiliğinin yeniden önem kazanması beklenirken kasiyerlik, memurluk ve asistanlık gibi mesleklerin öleceği düşünülüyor. 1 | 9

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu'na göre değişen teknoloji, ekonomi ve demografik yapının 2030'a kadar 78 milyonluk net yeni iş fırsatı oluşturacağı öngörülüyor. Bazı yeteneklerin öne çıkacağı, bazılarına ise ihtiyaç kalmayacağı değerlendiriliyor. 2 | 9

92 milyon kişi işini kaybedecek Ancak değişen eğilimler 92 milyonluk mevcut istihdamı da yerinden ederek milyonlarca kişinin işsiz kalmasına neden olabilir. 3 | 9