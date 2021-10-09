Önümüzdeki hafta piyasaların gündeminde ne var?

Gelecek hafta yurt içinde ödemeler dengesi, işsizlik ve sanayi üretimi verileri öne çıkarken, yurt dışında enflasyon rakamları yakından takip edilecek. Fed tutanakları da haftanın önemli gündemi olacak. Ayrıca 7 yılın zirvesini gören petrol fiyatlarını yakından ilgilendiren Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) aylık "Petrol Piyasası Raporu" da 13 Ekim Çarşamba günü açıklanacak.

- Yurt içinde diğer önemli gündem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda yapacağı sunum olacak. Kavcıoğlu, banka faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapacak (14.00).

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Altına Dayalı Kira Sertifikası ve Altın Tahvili doğrudan satışı gerçekleştirecek. Söz konusu kıymetler 6 ayda bir kupon ve kira ödemeli, 3 yıl vadeli olacak.

- TÜİK ayrıca kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak (10.00).

- Yurt içinde haftaya önemli verilerle başlanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ödemeler dengesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise işgücü istatistikleri verilerini yayımlayacak (10.00). Mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 12,0 olarak açıklanmıştı. Cari işlemler dengesi Temmuz ayında 683 milyon dolar açık vermişti.

- ABD'de "Colombus Günü" nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak. Ancak borsalar ve bazı piyasalar işleme açık bulunacak.

- Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Philip Lane ve Frank Elderson (15.30-15.45), İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos (16.30) konon konuşma yapacak yetkilileri olacak.

- Asya ve Avrupa'da öne çıkan bir verinin olmadığı günde İtalya sanayi üretimi (11.00) takip edilecek.

12 Ekim Salı – Yurt içi gündem



- Haftanın ilk günü olduğu gibi ikinci günü de yurt içinde önemli veriler ekranlara düşecek. TÜİK, hepsi Ağustos ayı için sanayi üretimi, perakende satışlar ve ciro endekslerini aynı saatte açıklayacak (10.00).

Sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 düşerken, geçen yıl aynı aya göre yüzde 8,7 artış göstermişti. Perakende satış hacmi Temmuz'da aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 12,3, cirosu aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 32,7 artış olarak açıklanmıştı.