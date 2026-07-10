OpenAI iş dünyasında yeni bir sayfa açıyor

Zamanlanmış görevler projeleri sürdürecek

ChatGPT Work, Zamanlanmış Görevler üzerinden bir işi tek seferlik veya tekrar eden biçimde yürütebiliyor. Araç belirli bir saatte çalışabiliyor, bir olay gerçekleştiğinde başlayabiliyor veya değişiklikleri düzenli biçimde izleyebiliyor.

Şirket örneklerine göre sistem, haftalık ekip mesajlarını inceleyerek toplantı gündemini yenileyebiliyor. Araç ayrıca internet sitelerini ve kontrol panellerini tarayarak değişiklik raporu hazırlayabiliyor. Yeni müşteri geri bildirimlerini sınıflandırmak veya e-postayla gelen görüşlere göre sunum güncellemek de görevler arasında yer alıyor.

ChatGPT Work, kullanıcı bilgisayar veya telefon başında değilken de projeyi sürdürebiliyor. Kullanıcı erişim kapsamını, kontrol sıklığını ve onay gerektiren adımları belirliyor. Yönetim modeli, tam otomasyon yerine denetlenebilir görev devrini öne çıkarıyor.