OpenAI iş dünyasında yeni bir sayfa açıyor
ChatGPT Work, OpenAI’ın uzun ve çok aşamalı kurumsal görevleri tek akışta yürüten yeni aracı olarak kullanıma açıldı. Sistem bağlı uygulama ve dosyalardan veri toplayarak belge, tablo, sunum, rapor ve web sitesi hazırlayabiliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
OpenAI, uzun süren ve çok aşamalı kurumsal görevleri tek bir akışta yürütebilen ChatGPT Work’ü kullanıma açtı. Yeni araç, bağlı uygulamalar ve dosyalardan veri toplayarak belge, tablo, sunum, rapor ve web sitesi hazırlayabiliyor.
Şirket, ChatGPT Work ile sohbet ekranını iş akışlarını yürüten bir çalışma ortamına dönüştürüyor. Kullanıcılar süreci izleyebiliyor, ara soruları yanıtlayabiliyor ve önemli işlemler için onay verebiliyor. OpenAI, yeni ürünün saatler süren projeleri küçük adımlara bölerek ilerletebildiğini belirtiyor.
Uzun görevleri tek komutla yürütecek
ChatGPT Work, farklı uygulamalardaki bilgileri aynı proje altında birleştiriyor. Araç, araştırma yapıyor, verileri analiz ediyor ve son teslim biçimine uygun içerik üretiyor. Kullanıcı tek bir talep üzerinden bütçe sapması analizi, kampanya planı veya satış toplantısı hazırlığı başlatabiliyor.
ChatGPT Work çalışma sırasında yeni ihtiyaçları da sürece ekliyor. Kullanıcı yön değiştirdiğinde araç planı güncelliyor ve kalan adımları yeniden sıralıyor. Kritik eylemler kullanıcı onayı gerektirirken düşük riskli işler arka planda ilerliyor.
OpenAI, bir müşteri araştırmasının kampanya özetine dönüşebileceğini belirtiyor. Araç ardından farklı pazarlara uyarlanmış materyaller hazırlayabiliyor. Aynı bağlamın süreç boyunca korunması, ekiplerin dosyalar arasında yeniden veri taşıma ihtiyacını azaltacak.
Codex ChatGPT içine taşınıyor
OpenAI, Codex teknolojisini ChatGPT Work içine yerleştirdi. Codex başlangıçta yazılım geliştiricilere yönelik bir kodlama aracı olarak konumlandı. Şirket verilerine göre Codex’i haftada 5 milyondan fazla kişi kullanıyor.
Yazılım dışındaki işlerde Codex kullananların sayısı 1 milyonu aştı. OpenAI, finans, satış, pazarlama ve operasyon ekiplerinin de aynı altyapıdan yararlandığını belirtiyor. ChatGPT Work, kodlama aracının görev planlama ve uygulama kabiliyetini daha geniş kullanıcı kitlesine taşıyor.
OpenAI, yeni aracı GPT-5.6 ile çalıştırıyor. Model, çok adımlı görevlerde akıl yürütüyor ve referans dosyalarındaki biçimi takip ediyor. Şirket, özellikle belge, sunum ve tablo üretiminde daha tutarlı sonuç hedefliyor.
Belge ve sunum üretimi genişliyor
ChatGPT Work, bağlantılı dosyalardan düzenlenebilir belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar hazırlıyor. Araç ayrıca rapor, kontrol paneli, proje takip ekranı ve web uygulaması oluşturabiliyor. Kullanıcılar şablonlarını ve referans dosyalarını iş akışına ekleyebiliyor.
OpenAI, Sites özelliğini de genel beta aşamasına taşıdı. Kullanıcılar projelerini etkileşimli internet sitelerine veya web uygulamalarına dönüştürebiliyor. ChatGPT Work, veri kaynağı değiştiğinde hazırlanan içeriği de güncelleyebiliyor.
Yeni eklenti dizini, kurumsal uygulamaları tek noktada topluyor. Kullanıcılar e-posta, takvim, dosya depolama, müşteri yönetimi ve proje takip sistemlerini bağlayabiliyor. Araç, talebin içeriğine göre uygun kaynağı seçiyor veya kullanıcı belirli bir uygulamayı doğrudan işaretleyebiliyor.
Zamanlanmış görevler projeleri sürdürecek
ChatGPT Work, Zamanlanmış Görevler üzerinden bir işi tek seferlik veya tekrar eden biçimde yürütebiliyor. Araç belirli bir saatte çalışabiliyor, bir olay gerçekleştiğinde başlayabiliyor veya değişiklikleri düzenli biçimde izleyebiliyor.
Şirket örneklerine göre sistem, haftalık ekip mesajlarını inceleyerek toplantı gündemini yenileyebiliyor. Araç ayrıca internet sitelerini ve kontrol panellerini tarayarak değişiklik raporu hazırlayabiliyor. Yeni müşteri geri bildirimlerini sınıflandırmak veya e-postayla gelen görüşlere göre sunum güncellemek de görevler arasında yer alıyor.
ChatGPT Work, kullanıcı bilgisayar veya telefon başında değilken de projeyi sürdürebiliyor. Kullanıcı erişim kapsamını, kontrol sıklığını ve onay gerektiren adımları belirliyor. Yönetim modeli, tam otomasyon yerine denetlenebilir görev devrini öne çıkarıyor.
Masaüstü uygulamasında yapı değişiyor
OpenAI, Codex uygulamasını yeni ChatGPT masaüstü uygulamasıyla birleştiriyor. Güncelleme sonrasında geliştiriciler Codex’i varsayılan görünüm olarak kullanabilecek. Mevcut masaüstü uygulaması ise ChatGPT Classic adını alacak.
OpenAI yeni masaüstü sürümünü Windows ve Mac kullanıcılarına açıyor. Uygulama yerel dosyalar, masaüstü yazılımları ve internet tarayıcısıyla çalışabiliyor. ChatGPT Work, tıklama, yazma ve dosya taşıma gibi işlemleri kullanıcı adına yürütebiliyor.
OpenAI ayrıca Chrome uzantısını tarayıcının yan paneline taşıyor. Şirket, bağımsız Atlas tarayıcısını kademeli olarak kullanımdan kaldıracak. Masaüstü stratejisi, ChatGPT Work’ü sohbet penceresinden işletim sistemi düzeyinde çalışan bir araca yaklaştırıyor.
Kurumsal kontroller merkezi olacak
ChatGPT Work, Enterprise ve Edu yöneticilerine merkezi erişim kontrolleri sunuyor. Yöneticiler hangi çalışanların ürünü kullanacağını, hangi veri kaynaklarına ulaşacağını ve hangi işlemleri yapacağını belirleyebiliyor.
Uyumluluk API’si konuşmaları ve gerçekleştirilen işlemleri kurumsal ölçekte görünür kılıyor. Yöneticiler eklenti erişimini, tarayıcı kullanımını ve ağ bağlantılarını sınırlandırabiliyor. Otomatik inceleme sistemi, hassas bilgi riski taşıyan önemli işlemleri gerçekleşmeden önce kontrol ediyor.
OpenAI, Enterprise ve Edu çalışma alanları için iki haftalık ön izleme dönemi uyguluyor. Yöneticiler ürünü başlangıçta kapalı tutabiliyor veya otomatik açılış öncesinde devre dışı bırakabiliyor. Harcama kontrolleri ekip, grup ve çalışan bazında farklı limitler tanımlamaya imkân veriyor.
Erişim planlara göre kademeli açılıyor
OpenAI, ChatGPT Work’ü web ve mobilde önce Pro, Enterprise ve Edu kullanıcılarına açıyor. Şirket, Plus ve Business kullanıcılarının erişimini takip eden günlerde genişletecek. Ücretsiz ve Go planları web ile mobil dağıtımın dışında kalıyor.
Güncellenen masaüstü uygulaması ise Chat, Work ve Codex bölümlerini tüm planlara taşıyor. OpenAI, Windows ve Mac sürümlerini küresel olarak kullanıma açtığını belirtiyor. Karmaşık görevler daha fazla işlem gerektirdiği için kullanım miktarı işin kapsamına göre değişecek.
Kurumsal müşteriler, ChatGPT Work kullanımını çalışma alanı limitleri ve ek kredi mekanizmasıyla yönetecek. OpenAI, ürünün Codex ile aynı kullanım yapısını izleyeceğini açıkladı. Yüksek hacimli ekipler, genel sınırları artırmadan belirli çalışanlara ek kapasite tanımlayabilecek.
İş yazılımlarında yeni rekabet alanı oluşuyor
ChatGPT Work, üretken yapay zekâyı içerik oluşturan yardımcıdan iş akışı yürüten araca taşıyor. Kurumsal yazılım pazarındaki rekabet artık yalnızca doğru yanıt üretme kabiliyetiyle sınırlı kalmayacak. Uygulamalar arasında işlem yapma ve son teslim ürünü hazırlama kapasitesi daha belirleyici olacak.
Araç, ofis yazılımları ile görev otomasyonu arasındaki sınırı daraltabilir. Şirketler aynı projede belge üretimi, veri analizi ve süreç takibini tek arayüzde birleştirebilir. Ancak kurumlar veri erişimi, hata kontrolü ve sorumluluk paylaşımı konusunda yeni kurallar geliştirmek zorunda kalacak.
OpenAI, kendi ekiplerinin neredeyse tamamının ChatGPT Work ve Codex kullandığını açıkladı. Şirket, finans ekiplerinin ay sonu kapanış ve tahmin süreçlerini günlerden saatlere indirdiğini belirtiyor. Satış ekipleri ise normalde haftalar süren bir çalışma için 24 saat içinde özelleştirilmiş kavram kanıtı hazırladı.
ChatGPT Work’ün iş dünyasındaki etkisini gerçek kullanım sonuçları belirleyecek. Şirketler hız kazanımını güvenlik, doğruluk ve maliyetle birlikte değerlendirecek. OpenAI’ın yeni ürünü, yapay zekâ yatırımlarında sohbet sayısından tamamlanan iş miktarına geçişi hızlandırabilir.