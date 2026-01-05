Oranlar açıklandı! Emekli 6 aylık enflasyon farkı belli oldu? Emeklinin maaş zam oranı ne kadar oldu?
Emeklinin gözü enflasyon rakamlarındaydı... TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon oranları sonrası 6 aylık fark belli oldu ve bu da emeklinin maaşına yansıtıldı. Şimdi yoğun şekilde "Emekli maaş zammı ne kadar oldu" sorusu geliyor.
Ocak ayı emekli ve memur için zam ayı demek. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon oranlarını kamuoyu ile paylaşyı. 6 ay boyunca gelen oranlar toplandı ve zam şekillendi.
On binlerce kişi limdi "Emekli 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu", "Emekli maaşı zam oranı kaç oldu" diye soruyor.
Emekli 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon oranlarını saat 10.00'da açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre aralık ayı enflasyonun yüzde 0,89 olurken yıllık enflasyon yüzde 30,89 oldu.
Yapılan hesaplamalar sonrası emekli 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12.18 oldu.
SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,20 idi.
Emekli maaşı zam oranı kaç oldu?
SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 12.18 zam alacak.
Öte yandan bu yıl da emekliye seyyanen zam beklenmiyor.