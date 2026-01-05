Oranlar açıklandı! Emekli 6 aylık enflasyon farkı belli oldu? Emeklinin maaş zam oranı ne kadar oldu?

Ocak ayı emekli ve memur için zam ayı demek. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon oranlarını kamuoyu ile paylaşyı. 6 ay boyunca gelen oranlar toplandı ve zam şekillendi.

On binlerce kişi limdi "Emekli 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu", "Emekli maaşı zam oranı kaç oldu" diye soruyor.