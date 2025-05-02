Oranlar güncellendi! Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırma kararı piyasaları hareketlendirdi. Bankalar mevduat faizlerini yüzde 50 seviyesine taşıdı. Parasını değerlendirmek isteyenler için artık ciddi kazançlar söz konusu. Peki, 1 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte mevduat faizlerinde son durum...
Nisan başında 1-3 ay vadeli TL mevduatlarda ortalama bileşik faiz beş puan birden artarak yüzde 53,8’e yükseldi.
Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz artırma kararı da bankaların mevduat faizlerine hızla yansıdı. Bazı bankalar yüzde 50’ye varan faiz oranlarıyla dikkat çekti.
1 milyon TL’yi 32 gün vadeyle değerlendirenlerin ise kazancı dudak uçuklattı.
İşte banka banka 1 milyon TL’nin güncel aylık getirisi…
ŞEKERBANK
(E-Mevduat Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 19
Net Kazanç: 14 bin 158 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 14 bin 158 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35,5
Net Kazanç: 26 bin 454 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 454 TL
HALKBANK
(E-Mevduat Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 32 bin 43 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 43 TL