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Oranlar güncellendi! Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırma kararı piyasaları hareketlendirdi. Bankalar mevduat faizlerini yüzde 50 seviyesine taşıdı. Parasını değerlendirmek isteyenler için artık ciddi kazançlar söz konusu. Peki, 1 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? İşte mevduat faizlerinde son durum...

Merve Özçelik [email protected]
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Oranlar güncellendi! Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 1

Nisan başında 1-3 ay vadeli TL mevduatlarda ortalama bileşik faiz beş puan birden artarak yüzde 53,8’e yükseldi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz artırma kararı da bankaların mevduat faizlerine hızla yansıdı. Bazı bankalar yüzde 50’ye varan faiz oranlarıyla dikkat çekti.

1 milyon TL’yi 32 gün vadeyle değerlendirenlerin ise kazancı dudak uçuklattı.

İşte banka banka 1 milyon TL’nin güncel aylık getirisi…

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Oranlar güncellendi! Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 2

ŞEKERBANK

(E-Mevduat Hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 19

Net Kazanç: 14 bin 158 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 14 bin 158 TL

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Oranlar güncellendi! Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 3

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35,5

Net Kazanç: 26 bin 454 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 454 TL

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Oranlar güncellendi! Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 4

HALKBANK

(E-Mevduat Hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 32 bin 43 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 43 TL

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