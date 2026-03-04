Orta Doğu savaşı küresel ekonomiyi tehdit ediyor: Ünlü ekonomistler petrol için rakam verdi

Merkez bankaları için kritik soru: Enflasyon beklentileri

Ekonomistler, merkez bankalarının vereceği kararların büyük ölçüde enflasyon beklentilerinin seyrine bağlı olacağını belirtti.

“Merkez bankaları için en önemlisi petrol fiyatlarındaki artış sonrası enflasyon beklentilerinin sabit kalıp kalmayacağı” diyen ekonomistler şöyle devam etti: “Beklentiler sabit kalırsa, Fed ve ECB enflasyon üzerindeki geçici etkiyi göz ardı ederek büyüme risklerine odaklanabilir ve faiz indirimine gidebilir. Beklentiler sabit kalmazsa, işçilerin daha yüksek ücret talep etmesi, işletmelerin fiyatları artırması ve bunun sonucunda enflasyonist bir sarmalın oluşması endişesi, onları faiz artırımına zorlayabilir.”