Orta Doğu savaşı küresel ekonomiyi tehdit ediyor: Ünlü ekonomistler petrol için rakam verdi
Dünyaca ünlü ekonomistler, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan savaşın küresel ekonomiye ağır bir darbe vurabileceği uyarısında bulundu. En kötü senaryoda Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla petrol fiyatlarının 108 dolara kadar yükselebileceği belirtiliyor. İşte ekonomistlerin olası senaryo tahminleri ve petrolün geleceği...
Bloomberg Economics’in değerlendirmesine göre, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla bölgede başlayan savaş, küresel ekonomi açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Ekonomistler, gümrük vergilerindeki artışların etkisini henüz tam olarak atlatamayan dünya ekonomisinin yeni bir enerji şokuyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.
Ziad Daoud, Dina Esfandiary ve Jamie Rush’ın da aralarında bulunduğu ekonomistlere göre petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalması özellikle Avrupa için büyük bir tehdit anlamına geliyor. Bu durumda Avrupa ekonomisinin resesyona yaklaşabileceği belirtiliyor.
ABD’de Fed zor bir denklemle karşı karşıya
Savaşın ekonomik etkileri ABD açısından da karmaşık bir tablo ortaya çıkarabilir. Bloomberg Economics’e göre yeni gelişme, ABD Merkez Bankası’nı (Fed) zor bir ikilemle karşı karşıya bırakabilir.
Enerji fiyatlarının yükselmesi enflasyonu artırırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimleri yönündeki beklentileri Fed üzerindeki baskıyı artırabilir. Böylece merkez bankası, enflasyon riskleri ile faiz indirimi talepleri arasında sıkışabilir.
Çin ekonomisi için ek baskı
Ekonomistler, savaşın Çin ekonomisine de yeni yükler getirebileceğini belirtiyor. İran’dan daha düşük maliyetle petrol ithal eden Çin’in bu avantajı kaybetmesi halinde ekonomik baskı artabilir.
Buna ek olarak, Trump yönetiminin uyguladığı gümrük vergileri ve Çin’deki emlak piyasasında yaşanan sorunların da ülke ekonomisi üzerinde ek bir baskı oluşturduğu ifade ediliyor.
Ekonomistler, olası bir çözüm ihtimaline de işaret ederek, “Elbette Washington ve Tahran’ın bir çıkış yolu bulması, petrolün tırmanış öncesi ortalaması olan varil başına 65 dolara geri dönmesi ve küresel ekonominin bir darbeyi atlatması da mümkün” değerlendirmesinde bulundu. Ancak aynı ekonomistler, “Ancak son işaretler, daha kötüsünün geleceğini gösteriyor” uyarısını yaptı.
En kötü senaryoda petrol 108 dolara çıkabilir
Bloomberg Economics’in en kötü senaryosuna göre çatışmaların sürmesi halinde enerji altyapıları doğrudan hedef alınabilir. Bu senaryoda rafineriler ve limanların vurulması ya da boru hatlarının zarar görmesi enerji üretimini ciddi şekilde aksatabilir.
Raporda ayrıca, "ABD, Trump’ın vaat ettiği deniz eskortları ve sigortaya ek olarak, Boğaz’dan geçen tankerleri korumak için hava savunması sağlayabilir, ancak riskler yüksek kalmaya devam eder. Düşük maliyetli İranlı insansız hava araçlarının zamanlaması iyi birkaç toplu saldırısı, kanalı etkili bir şekilde kapalı tutmak için yeterli olabilir" ifadelerine yer verildi.
Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapanması halinde petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere kıyasla yüzde 80 artabileceği öngörülüyor. Bu durumda petrol fiyatının varil başına 108 dolara kadar çıkabileceği ve yılın son çeyreğine kadar bu seviyelerde kalabileceği tahmin ediliyor.
Merkez bankaları için kritik soru: Enflasyon beklentileri
Ekonomistler, merkez bankalarının vereceği kararların büyük ölçüde enflasyon beklentilerinin seyrine bağlı olacağını belirtti.
“Merkez bankaları için en önemlisi petrol fiyatlarındaki artış sonrası enflasyon beklentilerinin sabit kalıp kalmayacağı” diyen ekonomistler şöyle devam etti: “Beklentiler sabit kalırsa, Fed ve ECB enflasyon üzerindeki geçici etkiyi göz ardı ederek büyüme risklerine odaklanabilir ve faiz indirimine gidebilir. Beklentiler sabit kalmazsa, işçilerin daha yüksek ücret talep etmesi, işletmelerin fiyatları artırması ve bunun sonucunda enflasyonist bir sarmalın oluşması endişesi, onları faiz artırımına zorlayabilir.”
Fed yetkilileri belirsizliğe dikkat çekti
Öte yandan iki Fed yetkilisi de son gelişmelerin para politikası açısından belirsizlik yarattığını ifade etti.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, daha önce dile getirdiği çeyrek puanlık faiz indirimi beklentisine artık eskisi kadar emin olmadığını söyledi.
New York Fed Başkanı John Williams ise finansal piyasaların şu ana kadar yaşanan gelişmelere verdiği tepkinin “makul ölçüde sınırlı” kaldığını belirtti. Williams ayrıca enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi halinde ek faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
Williams’ın tahminlerine göre ABD’de enflasyon oranı 2026 sonunda yüzde 2,5 seviyesine gerileyebilir ve 2027’de yüzde 2’ye düşebilir. ABD ekonomisinin ise bu yıl yaklaşık yüzde 2,5 büyümesi bekleniyor.