Orta sınıfın yeni ölçütü değişti: Bu 4 kalem bütçede yer almalı
Artan yaşam maliyetleri, orta sınıf tanımını gelir seviyesinin ötesine taşıdı. Uzmanlara göre asıl belirleyici; konut giderleri sonrası elde kalan pay, acil durum birikimi, düzenli emeklilik tasarrufu ve borçlanmadan tatil yapabilmek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, “orta sınıf” tanımını yeniden tartışmaya açtı. Gelir seviyesi tek başına yeterli bir ölçüt olarak görülmezken, uzmanlar hanelerin temel harcamalarını karşıladıktan sonra bütçelerinde ne kadar hareket alanı kaldığına dikkat çekiyor.
ABD merkezli MoneyLion’un değerlendirmesine göre orta sınıfın en önemli göstergesi, pahalı tüketim ürünlerine sahip olmak değil; konut, birikim, emeklilik ve sosyal yaşam harcamalarını borç baskısı olmadan sürdürebilmek.
Konut giderleri bütçeyi yutmamalı
Konut sahibi olmak uzun süredir orta sınıfın en önemli göstergelerinden biri sayılıyor. Ancak artan ev fiyatları, kira, vergi, sigorta, fatura ve bakım maliyetleri bu anlayışı değiştirdi.
Uzmanlara göre bir hanenin mali açıdan rahat sayılabilmesi için barınma giderleri sonrasında temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve tasarruf yapabilecek bir payının kalması gerekiyor. Bu nedenle yalnızca ev sahibi olmak yerine, konutun gelir içindeki ağırlığı önem kazanıyor.
Beklenmedik harcamalara karşı güvence gerekli
Acil sağlık gideri, iş kaybı ya da ani bir masraf karşısında borçlanmadan hareket edebilmek de orta sınıfın temel göstergeleri arasında görülüyor.
Genel kabul gören yaklaşıma göre hanelerin en az üç ila altı aylık giderini karşılayabilecek bir acil durum fonu oluşturması öneriliyor. Ancak tek gelirle geçinen aileler, düzensiz geliri olanlar ve yüksek kira ya da kredi ödemesi bulunan haneler için bu tutarın daha yüksek olması gerekebiliyor.
Küçük de olsa düzenli birikim
Uzmanlar, emeklilik için ayrılan tutarın büyüklüğünden çok düzenli olmasının önem taşıdığını vurguluyor. Her ay küçük miktarlarda dahi olsa yapılan birikim, hanenin yalnızca mevcut harcamalarını çevirmediğini ve geleceğe yönelik plan yapabildiğini gösteriyor.
Maaş artışlarıyla birlikte tasarruf oranını artırmak da uzun vadeli mali güvenceyi destekleyen adımlar arasında yer alıyor.
Tatil borçla finanse edilmemeli
Tatil yapmak, orta sınıf yaşamın önemli unsurlarından biri olarak kabul edilse de bunun kredi kartı borcu ya da ihtiyaç kredisiyle finanse edilmesi mali tabloyu bozabiliyor.
Uzmanlar, seyahat ve tatil için önceden ayrı bir bütçe oluşturulmasını; daha kısa ve uygun maliyetli planların borç yükü yaratmadan hayata geçirilmesini öneriyor. Buna göre orta sınıfın yeni tanımı, yalnızca gelir elde etmekten değil; beklenmedik bir ayı atlatabilmekten ve geleceği riske atmadan yaşamın keyifli taraflarına da pay ayırabilmekten geçiyor.