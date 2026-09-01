Orta sınıfın yeni ölçütü değişti: Bu 4 kalem bütçede yer almalı

Genel kabul gören yaklaşıma göre hanelerin en az üç ila altı aylık giderini karşılayabilecek bir acil durum fonu oluşturması öneriliyor. Ancak tek gelirle geçinen aileler, düzensiz geliri olanlar ve yüksek kira ya da kredi ödemesi bulunan haneler için bu tutarın daha yüksek olması gerekebiliyor.