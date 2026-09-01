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Orta sınıfın yeni ölçütü değişti: Bu 4 kalem bütçede yer almalı

Artan yaşam maliyetleri, orta sınıf tanımını gelir seviyesinin ötesine taşıdı. Uzmanlara göre asıl belirleyici; konut giderleri sonrası elde kalan pay, acil durum birikimi, düzenli emeklilik tasarrufu ve borçlanmadan tatil yapabilmek.

Mutluhan Yıldız
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Orta sınıfın yeni ölçütü değişti: Bu 4 kalem bütçede yer almalı - Resim: 1

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, “orta sınıf” tanımını yeniden tartışmaya açtı. Gelir seviyesi tek başına yeterli bir ölçüt olarak görülmezken, uzmanlar hanelerin temel harcamalarını karşıladıktan sonra bütçelerinde ne kadar hareket alanı kaldığına dikkat çekiyor.

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Orta sınıfın yeni ölçütü değişti: Bu 4 kalem bütçede yer almalı - Resim: 2

ABD merkezli MoneyLion’un değerlendirmesine göre orta sınıfın en önemli göstergesi, pahalı tüketim ürünlerine sahip olmak değil; konut, birikim, emeklilik ve sosyal yaşam harcamalarını borç baskısı olmadan sürdürebilmek.

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Orta sınıfın yeni ölçütü değişti: Bu 4 kalem bütçede yer almalı - Resim: 3

Konut giderleri bütçeyi yutmamalı

Konut sahibi olmak uzun süredir orta sınıfın en önemli göstergelerinden biri sayılıyor. Ancak artan ev fiyatları, kira, vergi, sigorta, fatura ve bakım maliyetleri bu anlayışı değiştirdi.

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Orta sınıfın yeni ölçütü değişti: Bu 4 kalem bütçede yer almalı - Resim: 4

Uzmanlara göre bir hanenin mali açıdan rahat sayılabilmesi için barınma giderleri sonrasında temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve tasarruf yapabilecek bir payının kalması gerekiyor. Bu nedenle yalnızca ev sahibi olmak yerine, konutun gelir içindeki ağırlığı önem kazanıyor.

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Orta sınıfın yeni ölçütü değişti: Bu 4 kalem bütçede yer almalı - Resim: 5

Beklenmedik harcamalara karşı güvence gerekli

Acil sağlık gideri, iş kaybı ya da ani bir masraf karşısında borçlanmadan hareket edebilmek de orta sınıfın temel göstergeleri arasında görülüyor.

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Orta sınıfın yeni ölçütü değişti: Bu 4 kalem bütçede yer almalı - Resim: 6

Genel kabul gören yaklaşıma göre hanelerin en az üç ila altı aylık giderini karşılayabilecek bir acil durum fonu oluşturması öneriliyor. Ancak tek gelirle geçinen aileler, düzensiz geliri olanlar ve yüksek kira ya da kredi ödemesi bulunan haneler için bu tutarın daha yüksek olması gerekebiliyor.

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Orta sınıfın yeni ölçütü değişti: Bu 4 kalem bütçede yer almalı - Resim: 7

Küçük de olsa düzenli birikim

Uzmanlar, emeklilik için ayrılan tutarın büyüklüğünden çok düzenli olmasının önem taşıdığını vurguluyor. Her ay küçük miktarlarda dahi olsa yapılan birikim, hanenin yalnızca mevcut harcamalarını çevirmediğini ve geleceğe yönelik plan yapabildiğini gösteriyor.

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Orta sınıfın yeni ölçütü değişti: Bu 4 kalem bütçede yer almalı - Resim: 8

Maaş artışlarıyla birlikte tasarruf oranını artırmak da uzun vadeli mali güvenceyi destekleyen adımlar arasında yer alıyor.

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Orta sınıfın yeni ölçütü değişti: Bu 4 kalem bütçede yer almalı - Resim: 9

Tatil borçla finanse edilmemeli

Tatil yapmak, orta sınıf yaşamın önemli unsurlarından biri olarak kabul edilse de bunun kredi kartı borcu ya da ihtiyaç kredisiyle finanse edilmesi mali tabloyu bozabiliyor.

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Orta sınıfın yeni ölçütü değişti: Bu 4 kalem bütçede yer almalı - Resim: 10

Uzmanlar, seyahat ve tatil için önceden ayrı bir bütçe oluşturulmasını; daha kısa ve uygun maliyetli planların borç yükü yaratmadan hayata geçirilmesini öneriyor. Buna göre orta sınıfın yeni tanımı, yalnızca gelir elde etmekten değil; beklenmedik bir ayı atlatabilmekten ve geleceği riske atmadan yaşamın keyifli taraflarına da pay ayırabilmekten geçiyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ