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Otobüs otobüs turist bu pazara akın ediyor!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kurululan perşembe pazarı turizm sezonunun başlamasıyla birlikte turistlerin akınına uğruyor. Bölgenin en büyük ikinci halk pazarına Alanya, Seril ve Manavgat’taki otellerden otobüs otobüs turist geliyor…

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Otobüs otobüs turist bu pazara akın ediyor! - Resim: 1

Havalar ısındı, Antalya’da turizm sezonu başladı. Manavgat’ta esnafın yüzü gülüyor. 

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Otobüs otobüs turist bu pazara akın ediyor! - Resim: 2

Sezonun başlamasıyla Manavgat’ın en büyük ikinci halk pazarı olan perşembe pazarına adeta turist yağıyor.

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Otobüs otobüs turist bu pazara akın ediyor! - Resim: 3

Alanya, Serik ve Manavgat’ta bulunan turistler otobüslerle Antalya Caddesi üzerindeki pazara akın ediyor.

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Otobüs otobüs turist bu pazara akın ediyor! - Resim: 4

Turistler, giyim, çanta, valiz ve hediyelik eşya alışverişi yaptı. Ellerinde poşetlerle pazar alanından ayrılan turistler, pazarcı esnafının da yüzünü güldürdü.

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