Otobüs otobüs turist bu pazara akın ediyor!
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kurululan perşembe pazarı turizm sezonunun başlamasıyla birlikte turistlerin akınına uğruyor. Bölgenin en büyük ikinci halk pazarına Alanya, Seril ve Manavgat’taki otellerden otobüs otobüs turist geliyor…
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Havalar ısındı, Antalya’da turizm sezonu başladı. Manavgat’ta esnafın yüzü gülüyor.
1 | 7
Sezonun başlamasıyla Manavgat’ın en büyük ikinci halk pazarı olan perşembe pazarına adeta turist yağıyor.
2 | 7
Alanya, Serik ve Manavgat’ta bulunan turistler otobüslerle Antalya Caddesi üzerindeki pazara akın ediyor.
3 | 7
Turistler, giyim, çanta, valiz ve hediyelik eşya alışverişi yaptı. Ellerinde poşetlerle pazar alanından ayrılan turistler, pazarcı esnafının da yüzünü güldürdü.
4 | 7