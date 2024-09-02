Otomobil fiyatlarına zam geldi: En ucuz sıfır otomobiller belli oldu (Uygun fiyatlı araç listesi)

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatlarda hareketlilik başladı. Döviz kurlarındaki volatilite otomobil fiyatlarına yansıdı. Bazı markalar sıfır ve ikinci el otomobillere zam yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, ikinci el piyasasında kimi galericiye göre işlerin çok iyi olduğu kimi galericiye göreyse de yaprak kıpırdamadığı açıklamaları geliyor. Bazı galericiler günde en az 2 araç satışı yaptıklarını, noterlerde araç satışı sıralarının olduğunu belirtse de galericiler sitelerindeki sakinlik gözlerden kaçmıyor. İşte en ucuz otomobil listesi...