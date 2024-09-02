Otomobil fiyatlarına zam geldi: En ucuz sıfır otomobiller belli oldu (Uygun fiyatlı araç listesi)
Sıfır ve ikinci otomobil piyasasında hareketlilik... Döviz kurlarındaki volatilite nedeniyle otomobil fiyatları değişti. Bazı markalar, sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına zam yaptı. Araç almayı düşününler en uygun fiyatlı araç listesini araştırıyor. En ucuz otomobil listesinde ilk sırayı Fiat Egea aldı. Söz konusu liste bazı markaların yeni fiyatlarını açıklamasıyla değişiklik gösterebilir. İşte en ucuz otomobil listesi...
Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatlarda hareketlilik başladı. Döviz kurlarındaki volatilite otomobil fiyatlarına yansıdı. Bazı markalar sıfır ve ikinci el otomobillere zam yaptı.
Hürriyet'in haberine göre, ikinci el piyasasında kimi galericiye göre işlerin çok iyi olduğu kimi galericiye göreyse de yaprak kıpırdamadığı açıklamaları geliyor. Bazı galericiler günde en az 2 araç satışı yaptıklarını, noterlerde araç satışı sıralarının olduğunu belirtse de galericiler sitelerindeki sakinlik gözlerden kaçmıyor. İşte en ucuz otomobil listesi...
En ucuz otomobil belli oldu
En ucuz otomobilin hangisi olduğuna bakıldığında listenin başında Fiat Egea yer aldı.
İkinci sırada Opel Corsa, üçüncü sırada ise Suzuki Swift bulunuyor.
En ucuz otomobilde marka, model ve fiyat listesi...
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic- 2 milyon 52 bin 737 TL
BMW 120 M Sport mild hybrid otomatik benzinli 140 bg-
2 milyon 298 bin 200 TL
Chery Omoda 5 Vision- 1 milyon 637 bin TL
Cupra Leon 1.5 eTSI 150 jp DSG - 1 milyon 800 bin TL
Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp- 969 bin 900 TL
Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125 ps manuel benzin/hibrit-
1 milyon 464 bin 100 TL
Mercedes A200 AMG benzin, otomatik- 2 milyon 543 bin TL
MG ZS Comfort 1.0 AT 111 ps- 1 milyon 209 bin TL
Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel- 1 milyon 75 bin 900 TL
Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp-
1 milyon 184 bin 900 TL