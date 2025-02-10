ÖTV muafiyeti sağlayan hurda araç teşviki için gözler Meclis'te! Şartlar belli oldu
Maddi imkanlar nedeniyle yaşlı aracını değiştiremeyen milyonlarca araç sürücüsünün gözü kulağı ÖYV muafiyeti tanıyan hurda araç teşvikinde. Trafikteki 25 yaş üstü araçları kapsayacak hurda teşviki teklifi ise Meclis'te. TBMM'de oylamaya sunulacak teklifin yasalaşması halinde binlerce yaşlı araç trafikten çekilirken, araç sahipleri ise uygun fiyatlarla sıfır otomobil alma şansını yakalayacak. Peki hurda teşvikinden kimler yararlanabilecek, hurda araç teşviki şartları neler? İşte tüm detaylar...
Türkiye'de trafikteki otomobillerin yüzde 24'ünün 21 yaş üstü olduğu belirkenirken, yaşlı araçların hurdaya ayrılma hızı ise ekonomik sebeplerle oldukça geç gerçekleşiyor.
Hem çevreyi hem bütçeyi zora sokan yaşlı otomobiller için hükümet hurda teşvikini devreye almaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan hurda araç teşvikine yönelik teklif, 25 yaşın üsütndeki araç sahipleri için ÖTV muafiyeti sunuyor.
Maddi imkanlar nedeniyle yaşlı araçlarını değiştiremeyen sürücüler ise merakla hurda araç teşvikini bekliyor.
Hurda araç teşviki ile çevre dostu ulaşım sistemi oluşturmak ve eski araçların trafiğe olumsuz etkilerininin azaltılması planlanıyor. Meclis'e sunulan yasa teklifi kabul edilirse, Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından uygulama hayata geçirilecek.