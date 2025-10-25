Google Haberler

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu

Cep telefonlarında değişen ÖTV oranları ile indirime girmesi beklenen modeller belli oldu. İşte güncel fiyatlar ve tahmini indirim sonrası fiyatlar.

Remziye Karakuş
ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı kararıyla tütün ürünleri ve cep telefonlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi.

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 2

ÖTV matrahı 4.500 TL ve altında olan telefonlar için vergi oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 3

ÖTV matrahı 4.500 TL’yi aşan ancak 9.000 TL’yi geçmeyen telefonlar için vergi oranı yüzde 40 oldu.

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 4

ÖTV matrahı 9.000 TL’nin üzerinde olan en üst segment cihazlar ise yüzde 50 ÖTV oranıyla vergilendirilmeye devam edecek. Cep telefonlarında değişen ÖTV oranları ile indirime girmesi beklenen modeller belli oldu.

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 5

Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Güncel fiyat: 16.400-16.800 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 14.000-15.000 TL

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 6

Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Güncel fiyat: 14.300-15.300 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 12.500-13.500 TL

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 7

Samsung Galaxy A17
Güncel fiyat: 13.400-15.000 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 11.000-12.000 TL

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 8

Realme C61
Güncel fiyat: 6.999 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 5.000-5.500 TL

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 9

OPPO A5 Pro
Güncel fiyat: 14.699 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 13.000-13.500 TL

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 10

General Mobile Era 30
Güncel fiyat: 6.199-7.500 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 5.000-5.500 TL

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 11

Reeder S19 Max Pro S
Güncel fiyat: 5.700 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 4.500-5.000 TL

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 12

Poco M7 Pro
Güncel fiyat: 18.999 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 17.000-18.000 TL

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 13

Samsung Galaxy A25
Güncel fiyat: 13.300-13.500 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 11.000-12.000 TL

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 14

Casper VIA M40
Güncel fiyat: 7.900 TL
Tahmini indirim sonrası: 6.000-6.500 TL

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 15

Vivo Y04
Güncel fiyat: 6.850 TL
Tahmini indirim sonrası: 5.000-5.500 TL

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 16

Tecno Spark GO 2
Güncel fiyat: 7.100-7.800 TL
Tahmini indirim sonrası fiyat: 5.200-5.800 TL

ÖTV oranları değişti, indirime girmesi beklenen cep telefonları belli oldu - Resim: 17

Nubia Music
Güncel fiyat: 6.599 TL
Tahmini indirim sonrası: 4.800-5.200 TL

