ÖTV oranlarında değişiklik sonrası Çin'den yeni marka: Satışa çıkması bekleniyor
Şarj edilebilir hibrit otomobiller için Özel Tüketim Vergisi indirimi gerçekleşti. Yürürlüğe giren düzenlemeyle ÖTV oranı, Plug-in Hybrid özellikli araçlarda yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek. Bazı markalar da yeni ÖTV dilimlerine girebilecek modelleri için düğmeye bastı. Lynk and Co'nun yüzde 30 ÖTV diliminde yer alacak plug-in hibrit SUV modeli 01, önümüzdeki günlerde satışa çıkacak.
Uzun zamandır şarj edilebilir hibrit araçlara gelmesi beklenen Özel Tüketim Vergisi indirimi yürürlükte. Karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek.
BYD'nin hali hazırda Çin'den ithal ettiği ve Manisa'daki fabrikada üretilme ihtimali de bulunan plug-in hibrit modelinin ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 30'a düştü. BYD haricinde birçok üreticinin plug-in hibrit modellerinin ÖTV oranı da, yapılan bu değişiklik kapsamında yüzde 80'den yüzde 60'a indi.
Habertürk'ün haberine göre, ocak ayında Türkiye'ye gelişinin duyurulduğu Lynk and Co, aradan geçen sürede şirket yapılanmasına oluşturmasına rağmen henüz otomobillerinin satışına başlamadı.
Fakat, Geely Grubu bünyesindeki marka, plug-in hibritlere yönelik ÖTV düzenlemesi daha TBMM'de görüşülürken otomobillerini sessiz sedasız İstanbul Kozyatağı'ndaki genel merkezine getirmeye başladı.
Lynk and Co modelinin şirketin genel merkezinin bahçesinde satışa çıkacağı günü beklediği görüntülendi.
Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor
Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte ise, Lynk and Co'nun önümüzdeki günlerde Türkiye'de satışlara başlaması bekleniyor.