Palamut bu sezon yüzleri güldürecek: Fiyatlar daha da düşebilir
Samsun’da küçük teknelerin avladığı palamut tezgahlarda yerini almaya başladı. 50 ila 150 TL arasında satılan palamutta bu sezon bolluk beklenirken, balıkçılar av miktarı arttıkça fiyatların daha da gerileyebileceğini belirtiyor.
Türkiye’nin önde gelen balıkçılık merkezlerinden Samsun’da yeni sezon öncesi palamut bolluğu dikkat çekiyor. Küçük tekneler tarafından avlanan palamutlar tezgahlarda görülmeye başlarken, balığın fiyatı büyüklüğüne göre 50 ile 150 TL arasında değişiyor.
Denizdeki palamut yoğunluğunun balıkçıları umutlandırdığını belirten balık satıcısı Yaşar Köse, "Bu sene o sene olacak inşallah. Kaptan ve reislerin gözlemlerine göre denizde palamut bolluğu yaşanıyor. Palamut yavaş yavaş tezgahta yerini almaya başladı. Şu anda boyu biraz küçük fakat her gün büyür. Palamudun bol olması, vatandaşın ucuz balık yemesi anlamına gelir" dedi.
Palamutun büyümesi ve av miktarının artmasıyla birlikte fiyatların daha da gerileyebileceğini söyleyen Köse, "Palamut büyüdükçe ve bollaştıkça fiyatlar düşecektir. Bu sezon yüksek rakamlara palamut satacağımızı düşünmüyorum. En son palamutta böyle bir bolluğu 5-6 sene önce yaşamıştık. İnşallah bu bereket devam eder ve vatandaş bol bol palamut yer" diye konuştu.
Köse, bu yıl palamutta beklenen bolluğun hamside görülmeyebileceğine de işaret etti. Palamut ile hamsinin denizdeki miktarının genellikle ters orantılı olduğunu belirten Köse, palamudun fazla olduğu sezonlarda hamsinin azaldığını, hamsinin bol olduğu dönemlerde ise palamut miktarının düştüğünü ifade etti.
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte yeni av sezonu 1 Eylül’de başlayacak.