Palamut bu sezon yüzleri güldürecek: Fiyatlar daha da düşebilir

Palamutun büyümesi ve av miktarının artmasıyla birlikte fiyatların daha da gerileyebileceğini söyleyen Köse, "Palamut büyüdükçe ve bollaştıkça fiyatlar düşecektir. Bu sezon yüksek rakamlara palamut satacağımızı düşünmüyorum. En son palamutta böyle bir bolluğu 5-6 sene önce yaşamıştık. İnşallah bu bereket devam eder ve vatandaş bol bol palamut yer" diye konuştu.