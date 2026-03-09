Pazarlamacıydı, kendi markasını kurdu: Günlük 5 ton üretiyor, Türkiye'ye dağıtıyor
KOSGEB ve TKDK destekleriyle hayalini gerçeğe dönüştüren Denizlili girişimci Asuman Pişken, kurduğu üretim tesisinde 30 kişiye istihdam sağlıyor. Günlük 5 ton dondurma üreten işletme, Türkiye’nin dört bir yanına ürün gönderirken şimdi gözünü ihracata çevirdi.
Denizli’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteklerinden yararlanarak kendi dondurma markasını kuran 47 yaşındaki Asuman Pişken, 30 kişilik ekibiyle ürettiği dondurmaları Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderiyor.
Tekstilden dondurma sektörüne
Merkezefendi ilçesinde eşi Bülent Pişken ile birlikte yaşayan iki çocuk annesi Asuman Pişken, uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonra 2009 yılında dondurma sektöründe pazarlamacı olarak görev almaya başladı.
Devlet destekleriyle üretim tesisini kurdu
Kendi işini kurma hedefiyle 2016 yılında KOSGEB ve TKDK’ye başvuran Pişken, aldığı desteklerle üretim tesisini hayata geçirdi. Gıda Toptancıları Sitesi’nde kurduğu işletmede hem üretim hem de satış faaliyetlerini yürütmeye başladı.
İki katlı tesiste 30 çalışanıyla üretim yapan Pişken, hazırlanan dondurmaları Türkiye’nin birçok noktasındaki müşterilere ulaştırıyor.
"Hayalimiz buydu"
Asuman Pişken, yaptığı açıklamada dondurma sektöründe 17 yıllık deneyime sahip olduğunu belirtti.
Kendi markasıyla üretim yaparak işinin patronu olmak istediğini ifade eden Pişken, "Üretimi de kendimiz yapalım şeklinde düşüncemiz oldu. Hayalimiz buydu. Kendi ustamızı da buradan yetiştirdik. Kendi elemanımızı yükselttik. Önce elemandı daha sonra kendi elemanımızı usta haline getirdik. Artık Denizli'de Maraş dondurmasını kendimiz üretiyoruz." ifadelerini kullandı.
Desteklerle kapasite büyüdü
TKDK desteklerinden bir arkadaşının yönlendirmesiyle haberdar olduğunu ve üç kez destek aldığını anlatan Pişken, şöyle devam etti:
"Yolumuz açıldı. Kendi bütçemizle 1-2 kazanken, onlar sayesinde 4-5, makine tekken 2-3, araçlarımız 1-2 iken 6-7... Hep destek sayesinde yolumuza devam ediyoruz. Bu işe başladığımızda küçük bir mekanımız vardı. Şu anda 1200 metrekarelik iki katlı yerimiz var. İlk başta zorluklarla karşılaştık bu işi öğreninceye kadar ama şimdi her şeyin üstesinden gelir hale geldim. 17 yıl önce bu işi pazarlarken bu şekilde başladım, şu anda kendi işimi yapıyorum."
Günlük üretim 5 tona ulaşıyor
Meyveli dondurma çeşitlerinde kendi tarlalarında yetiştirdikleri ürünleri kullandıklarını aktaran Pişken, sezon döneminde günlük 5 ton üretim yaptıklarını, tesisin kapasitesinin ise günlük 17 tona kadar çıkabildiğini söyledi.
Toplam 31 çeşit dondurma ürettiklerini belirten Pişken, yıllık üretimlerinin 600 ila 700 ton civarında olduğunu ifade etti.
Hedef ihracata başlamak
İç pazarda büyümeyi sürdürdüklerini dile getiren Pişken, yurt dışına açılma hedefleri bulunduğunu vurgulayarak, "İhracat olarak düşüncelerimiz, isteğimiz var. Şu anda yurt dışı görüştüğümüz firmalar da var. En kısa zamanda başlatmayı düşünüyoruz" dedi.